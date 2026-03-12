◆「褒めて伸ばす」はもう古い？ 部下の脳を“ドーパミン中毒”にする上司と、“オキシトシン”で満たす上司

「見る側」も陥る、終わらない刺激のループ

「反応」と「共感」の決定的な違い

過激な動画を求めてSNSを見続けてしまうと脳が刺激に慣れ、次々と新しい動画を求める状態になりがちです。これは「共感」ではなく、「条件反射」のようなもの。パブロフの犬の、ベルが鳴るだけで唾液が出てしまう反応と同じく、刺激→快感というループに脳がハマってしまっているだけです。

こうした「ドーパミン系の共感」は、いわば“エセ共感”。私が大切にしたいのは、いわば「オキシトシン系の共感」です。

オキシトシンというのも脳内で分泌される神経伝達物質で、こちらも「幸せホルモン」と呼ばれます。もともとは分娩や授乳に関わるホルモンとして発見されましたが、その後の研究で、人と人との信頼関係や絆を深め、思いやりの心や安心感を高める働きがあることがわかってきました。

一過性の「興奮」より、持続する「安心」を

ドーパミンが“刺激”によって興奮をもたらす「アッパー系」だとすれば、オキシトシンは“つながり”によって心を穏やかにし、リラックスさせてくれる「ダウナー系」です。このダウナー系のオキシトシンは、実際に触れ合わなくても、温かい言葉をかけ合ったり、思いやったりすることで分泌されます。

オキシトシン系の共感は、瞬間的な「いいね！」ではなく、じわじわと心に染み渡るような深い信頼や安心を育むものなのです。

