2025年、右肘の手術を経てマウンドに帰還し、ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献した大谷翔平選手。その復活の陰には、日本の技術者たちが心血を注いだ「目に見えない守護神」が宿っていました。160キロ超の出力によって、頑強な試作品が次々と破壊されるという規格外の開発現場。そこで語られたのは、大谷選手の底知れない知性と、未来の野球界を見据えた「ある願い」でした。

【写真】160キロ超の剛球を支える。大谷翔平の限界出力を受け止め、ワールドシリーズ連覇に貢献した「右肘の相棒」

試作品が粉砕。メーカーの「常識」を覆した大谷のひと言

「大谷選手のパワーは、私たちの想像を遥かに超えるものでした。商品が破壊されてしまったんです」

大谷翔平選手の肘用サポーター開発を担ったワコール・清家望さんは、当時の衝撃を語ります。

「メーカーとしては通常、商品が壊れたことは不良品を意味します。しかし、大谷選手は『壊れたということは、肘を守ってくれた証拠だから、ポジティブです』とおっしゃってくれた。その言葉を糧に、さらなる強度を求めて試行錯誤の日々が始まりました」

その結晶こそ、プロ野球選手およびメジャーリーガー限定で今年2月に発売された、肘用サポーター「CW-X Arm Brace」。ワコール独自のテーピング原理と、大谷選手のフィードバックを融合。ミリ単位で調整可能なワイヤー構造により、肘の可動域を制御し、投球動作を支える特別モデルです。

バイオメカニクスを語る「研究者」としての顔

開発のきっかけは2024年7月に遡ります。大谷選手がトミー・ジョン手術を受け、打者専念で復帰を目指すなかで、「打撃時の右腕を守りたい」という依頼を受けたのが、打撃用サポーター開発の始まりでした。肘への負担を軽減するサポートライン（特定の部位を支えるための構造）を探るやり取りの中で、清家さんは驚いたのは、大谷選手の圧倒的な知識量です。

「フィードバックを受けるなかで、大谷選手はバイオメカニクス（生体力学）の知識も豊富で、動作学の専門用語を当然のように使いこなしていました。日々、勉強されているんだと思います。私たちはアスリートの感覚を研究レベルで見ていますが、トップアスリートの『本当の感覚』は新鮮な発見ばかりでした」

長年培ってきたテーピング技術を活かした商品開発に向けたミーティングの様子

その後、投手復帰を目指すなかで、大谷選手みずから「（打撃用サポーターの）外側のみのサポート強度を緩めて投げたら感触が良かった」という気づきを共有。そこから、当初の打撃用だけでなく、投球専用サポーターの開発が本格化しました。

サンプル数は30～40も検討。「160キロ」との戦い

投手用サポーターには、ネジ巻き式のワイヤー構造を採用。日々のコンディションに合わせて強度が調節できる仕様を目指しました。しかし、時速160キロの剛球を投げる「怪物」が相手では、これまでの経験は通用しませんでした。

「ファーストサンプルが破壊されたとき、メンバーは絶句しました。かなりの強度がある部材が、根本から剥がれ、折れていた。そこから縫製をイチから見直すなど、さらなる挑戦が始まりました」

大谷選手とのコミュニケーションは極めて密でした。サポーターが壊れたときの状況を細かく伝え、みずから動画を送って「このタイミングでこう力が加わったからではないか」と仮説を共有。試作は計10回、検討されたサンプル数は30～40にも及びました。

「月1回のペースで試作品を中国・大連の工場で作り、日本で検証し、ロサンゼルスの大谷選手に届けました。物理的な距離があるので気軽に『ちょっと試しましょう』とはいきません。そのため、1度はロサンゼルスに製品機材を持って赴き、宿泊したホテルでも修正して試作品を渡したこともあります。その際、大谷選手から『1日でここまで修正できるなんて、すごいですね』と労いの言葉をもらい、チームの疲れも吹き飛びました」

自分だけでなく投手全体を見据えた提案を受け

2025年6月16日、大谷選手は投手として復帰。8月には勝利投手として、160キロを連発して完全復活を証明しました。

「今後1回でもトミージョン手術が必要になる状態になったら『自分は投手として終わる』と大谷選手が言っていたので。復活は嬉しかったですね」

開発チームが報われた瞬間でしたが、直後の打ち合わせで大谷選手から驚くべき提案を受けます。

上部に付属するワイヤー調整ダイヤルが選手の微妙な感覚調整に役立つ

「ケガのリスクを軽減できるのではないか、と提案を受けたんです。自分のことだけでなく、故障のリスクと戦うすべての投手に目を向けているように感じました」

球速の向上とともに増大する肘の負担。その危機感を感じているからこその提案でした。

「プロ野球やメジャーリーガーにおける、投手の肘のケガは近年増えています。その理由は体が弱くなったからではなく、球速の出力があがっているから。身体により負荷が増大し、故障につながる可能性も高くなります。大谷選手も現場でそれを肌で感じているからこその提案だったと思います」

大谷選手の熱い思いを受け、プロのプレーヤー限定ですが、昨年末に商品化が実現したのです。開催中のWBCで、打者に専念する大谷選手に対して、清家さんは技術者としての本望を次のように吐露します。

「WBCだけでなく、その先のシーズンもあり、1年間を通していかにパフォーマンスを発揮できるか、『CW-X Arm Brace』が少しでも貢献できれば本望です。WBCの試合中もサポーターをつけるようなので、試合で装着する姿が見られるのは個人的にも楽しみです」

…

規格外のパワーで「試作品を破壊」しながらも、それを技術者への感謝に変え、さらには球界全体の未来のためにと商品化を望んだ大谷選手。

日本の職人技と、ひとりの天才の執念が結実したこの「守護神」の物語に、何を感じましたか？世界一を目指すWBC、そしてその先のシーズンを戦う彼の右腕に、みなさんはどのような期待を寄せますか。

取材・文：西村智宏 写真：株式会社ワコール