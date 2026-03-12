「やばい…」i-dle・ウギ、透け見え“ハイレグ”コルセットで美くびれ全開！非現実的ボディに釘付け

i-dleのウギが、非現実的なスタイルで視線を釘付けにした。

ウギは最近、自身のインスタグラムに「Long long ponytail」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】ウギ、透け見え“ハイレグ”コルセットで美くびれ全開

公開された写真でウギは、タイトなシルエットのノースリーブトップスにデニムを合わせたスタイリッシュな装いを披露。脇腹までカットが施されたハイレグデザインが印象的なシースルーコルセットが、彼女の引き締まったボディラインを強調し、抜群のプロポーションでファンを魅了した。

投稿を見たファンからは「スタイルが異次元」「攻めてる…」「美しい」「脚長すぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは、2月21日・22日にソウル・KSPO DOMEで開催した「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」ソウル公演を皮切りに、4度目のワールドツアーの幕を開けた。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。