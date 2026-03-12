彼氏とおうちデート中。彼がお風呂に入っている間に突然玄関のドアが開いて...そこにいたのは【もうひとりの彼女】！？すると事態は思わぬ展開に...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！彼氏の家で幸せなおうちデートを満喫していた女性。しかし、彼氏がお風呂に入っている間に突然の訪問者が現れ、予想だにしない恐怖の事態へと発展していきます。

その日は週末で、私は彼氏の家でまったりとおうちデートを楽しんでいました。彼のために一生懸命手料理を作り、一緒にテレビを見ながら笑いあう、ごく普通の幸せな時間です。

夕食の片付けも終わり、彼が「先にお風呂に入ってくるね」とバスルームへ向かった後、私はひとりでリビングのソファにくつろいで帰りを待っていました。

そして彼がお風呂に入ってしばらくした頃、静かな部屋に突然「ガチャッ」と玄関のドアが開く音が響き渡りました。

夜遅くに一体誰だろうと不審に思った瞬間、「ごめーん！合鍵使っちゃった！」という明るい声と共に、全く見知らぬ女性がリビングに入ってきたのです。

私は一瞬なにが起きたのか理解できず、ソファに座ったまま呆然としてしまいました。女性も部屋に私がいることに気づき、驚いた表情で立ち止まりました。