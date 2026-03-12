彼氏とおうちデート中。彼がお風呂に入っている間に突然玄関のドアが開いて...そこにいたのは【もうひとりの彼女】！？すると事態は思わぬ展開に...！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！彼氏の家で幸せなおうちデートを満喫していた女性。しかし、彼氏がお風呂に入っている間に突然の訪問者が現れ、予想だにしない恐怖の事態へと発展していきます。
幸せいっぱいのおうちデート♡
その日は週末で、私は彼氏の家でまったりとおうちデートを楽しんでいました。彼のために一生懸命手料理を作り、一緒にテレビを見ながら笑いあう、ごく普通の幸せな時間です。
夕食の片付けも終わり、彼が「先にお風呂に入ってくるね」とバスルームへ向かった後、私はひとりでリビングのソファにくつろいで帰りを待っていました。
そして彼がお風呂に入ってしばらくした頃、静かな部屋に突然「ガチャッ」と玄関のドアが開く音が響き渡りました。
夜遅くに一体誰だろうと不審に思った瞬間、「ごめーん！合鍵使っちゃった！」という明るい声と共に、全く見知らぬ女性がリビングに入ってきたのです。
私は一瞬なにが起きたのか理解できず、ソファに座ったまま呆然としてしまいました。女性も部屋に私がいることに気づき、驚いた表情で立ち止まりました。
突然現れた見知らぬ女性にフリーズ。彼女の口から出た衝撃のひと言
私と見知らぬ女性は、お互いの顔を見つめたまま「……えっと、誰ですか？」と完全にフリーズ。数秒の気まずい沈黙の後、女性は怪訝な表情を浮かべて「私、彼の彼女だけど。あなたこそなんなの？」と強気な態度で尋ねてきたのです。
心臓がドクンと跳ねましたが、私はなるべく冷静を装い「いや、私も彼の彼女なんですが……昨日からここに泊まっていて」と答えました。
口で言いあっていても埒が明かないと思い、私たちはお互いのスマホを取り出してLINEのやり取りを見せあうことに。トークを確認した結果、彼は全く同じ甘い言葉を使って、見事に二股をかけていたことが発覚。
さっきまでの幸せな気持ちは完全に消え去り、私たち2人は現状をはっきりと把握し、お風呂に入っている彼への静かな怒りがふつふつと湧き上がってきました。
そして彼がお風呂から上がってくると、とんでもない展開に...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部