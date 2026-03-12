昨年グラビア仕事を解禁…STU48工藤理子“かわいい””大胆セクシー”のハイブリッドで魅了
STU48の工藤理子が、4月2日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 8』に登場する。13thシングル「好きすぎて泣く」が発売中の同グループで活動する工藤が、“瀬戸内のグラビアクイーン”と呼ばれるまでに成長した魅力を披露する。
【写真多数】美太もも＆美脚チラリ！“瀬戸内のグラビアクイーン”の魅力を発揮する工藤理子
工藤は、自分だけの武器を持ちたいという思いから、関係者に直談判してグラビア活動を開始。昨年グラビア仕事を解禁すると、多くの雑誌に登場し注目を集める存在となった。
今回の撮影では、ファンタジーな世界観の中で工藤の魅力を表現。花を大胆にあしらった水着やレースのコルセット、身体のサイドが大きく開いたキャミソールワンピースなどを着用し、“かわいい”と“大人の魅力”を兼ね備えたグラビアに仕上がっている。カメラマンを含め全員女性スタッフによる撮影で、新たな表情を引き出した。
『BLT MONSTER』は、「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社が手掛ける水着グラビアムック。女性の肉感や肌感、質感、そこから浮かび上がる人間性を捉え、彼女たちの内面に迫ることをコンセプトとしている。スケッチブックサイズのB4判型を採用し、巻頭グラビア24ページ、中面グラビアも18ページ以上の大ボリュームで展開する。
今号では表紙と巻頭グラビアをちとせよしの（あまいものつめあわせ）が担当。裏表紙には矢野ななかが登場するほか、中面には鈴木くるみ（AKB48）、工藤理子、冴木柚葉が掲載され、現在のグラビアシーンで活躍する女性たちの多彩な魅力を紹介する。
