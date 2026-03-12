【ひらがなクイズ】ひらめきで解決！ 空欄に入る2文字は？ ヒントは大切な通知や伝統的な和菓子
文字の並びから隠れた法則を見つけ出す、思考のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、情報の伝達から日本の食文化、さらには精神的なサポートを表す表現まで、バラエティーに富んだ言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か、想像力を広げて考えてみましょう。
□□らせ
□□ずし
あと□□
□□るこ
ヒント：小豆を甘く煮て、お餅や白玉を入れた冬の定番スイーツといえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おし」を当てはめると、次のようになります。
おしらせ（お知らせ）
おしずし（押し寿司）
あとおし（後押し）
おしるこ（お汁粉）
情報の通知を意味する「お知らせ（おしらせ）」や、勇気を与える「後押し（あとおし）」の中に、伝統的な技法で作る「押し寿司（おしずし）」や、甘い「お汁粉（おしるこ）」が共通のパーツとして含まれていました。
全く異なる意味を持つ言葉たちが、同じ2文字の響きによって一本の線で結ばれるのは、日本語のパズルならではの面白さです。すべての言葉がきれいにつながった瞬間の、霧が晴れるような手応えですっきりとした達成感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
