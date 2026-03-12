北九州発祥のうどんチェーン「資（すけ）さんうどん」の１００店目となる店舗が１２日、神奈川県に開店する。

すかいらーくホールディングス（ＨＤ）傘下に入って約１年半で店舗数を３割以上増やしており、今後は全国展開を見据える。消費者の節約志向が続く中、味を守りながら外食業界内で差別化を進めて顧客を確保できるかが注目される。

１００店目は、神奈川県の県央部に位置する同県寒川町の倉見店で、同じすかいらーくＨＤのファミリーレストラン「ガスト」を業態転換した。すでに７日にプレオープンして次々と客が訪れており、９日に夫婦で来店した同町の宮田京子さん（６４）は「麺がやわらかく、ダシも利いていておいしい。ぜひ通いたい」と話していた。

資さんうどんは１９７６年に北九州市で創業し、福岡県内を中心に店舗網を広げた。すかいらーくＨＤが買収した２０２４年１０月時点では７４店だったが、未開拓だった関東地域に進出するなどした結果、運営会社「資さん」の２５年１２月期の売上高は１８５億円と、前期と比べ１割超伸びた。

多店舗展開を支えている要因の一つは、グループの拠点の活用だ。すかいらーくＨＤは当初、九州外の店舗で使う麺を外注していたが、昨年以降は関東と関西の工場で製麺できる体制を整えた。今年は約３０店の出店を見込み、２７年以降は年５０〜６０店のオープンを視野に入れる。出店計画のうち「（ガストなどからの）業態転換が９割を占めるイメージ」（すかいらーくＨＤ幹部）で、既存の店舗を最大限に使う構えだ。

資さんの担当者は「多くの人に資さんのおいしさを届けられるようになった。自慢の味を維持しつつ、全国に広げていきたい」と意欲を見せている。