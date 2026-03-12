“完全体”カムバックを目前に控えた世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＪＩＭＩＮの近影にファンがもん絶だ。

ＪＩＭＩＮは１２日までにインスタグラムを更新。眼鏡をかけた顔絵文字を載せ、車内で自撮りした眼鏡姿や撮影オフショットなど多数をシェアした。

これにはネット上で「本当ジミンかっこいい。まじで好き！」「脚長っっっ」「超可愛いジミンちゃんからの超かっこいいジミンちゃん」「やばいな素敵すぎるな」「ジミンはアングルが上手（うま）いんだよなぁいつも」「ジミンさん大優勝叩き出してる」「もう好きすぎて怖いもん…」「足長くてスタイル良いー！金髪メガネ本当に似合ってる」「疲れた脳と…五臓六腑と…ハートに…染み渡る」「なんか満ち足りた表情してて好きほんとにキレイ」「またジミンペンの心をかき乱しに来たわ」「アカン…アカンよ…本当にカッコ良すぎる」「仕上がりすぎじゃないですかーーー！」「好きすぎる…このジミンさん…やばい、どうしよう…」「ビジュアルの進化止まることなくてまじで心臓持たない」などの声があふれている。

ＢＴＳは昨年６月、社会服務要員から解除されたＳＵＧＡをもってメンバー全員が兵役義務から招集解除。完全体カムバックを目指して新アルバムの制作に集中してきた。アルバム発表翌日の２１日には韓国・ソウルの光化門広場でライブ・パフォーマンスを行い、その模様は動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」で生配信。また「ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ」が４月９日に韓国・高陽（コヤン）市でスタート。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。