麻倉瑞季、ド迫力Iカップボディ『FLASH』で炸裂♡ “過去最高に艶っぽい”新境地グラビア

「ミスマガジン2022」麻倉瑞季が最強Ｉカップボディを『FLASH』で披露！

「ミスマガジン2022」に選出され、ド迫力のIカップボディを武器に快進撃を続ける麻倉瑞季が『FLASH』グラビアに登場した。

自慢のプロポーションはそのままに、今回はかつてないほど艶やかな表情を披露。これまでのイメージを覆す、新境地を切り拓いたグラビアとなっている。

【プロフィール】

麻倉瑞季（あさくら・みずき）

23歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身

T150・B98(I) W62 H90

2022年「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンに選ばれる。配信中のドラマ『恥じらい探偵』(FOD SHORT)に出演中。4月11日（土）に「麻倉瑞季生誕祭2026☆～私利私欲パーティー」が池袋LiveHouse monoにて開催。

そのほか最新情報は、公式X、Instagramともに（@mizuki_asakura_）にて

麻倉瑞季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

FLASHデジタル写真集『無防備なキミは、僕の気持ちを知らない』が各電子書店で好評発売中！