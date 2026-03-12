『週プレ』1年半ぶり登場の江籠裕奈、抜群の透明感と美スタイルで魅せた♡

江籠裕奈が、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号に登場。

江籠裕奈 ©U-YA／集英社

【プロフィール】

江籠裕奈（えご・ゆうな）

2000年3月29日生まれ 愛知県出身

身長162cm 血液型＝O型

2011年10月、SKE48に5期生として加入。中心メンバーとして活躍し、2023年末にグループを卒業、ソロアイドルとしての活動を開始し現在に至る。活動の詳細は公式ファンクラブサイト『ないしょばなし』をチェック！3月30日に約3ヵ月ぶりとなる新曲をリリース。

公式X【@egoyuna_329】

公式Instagram【@egochan_329】

今号の『週プレ』は、グアムではじけた豊満ボディ・姫野ひなのの初表紙と巻頭グラビアに、ロケ密着DVD映像は40分！ 最新写真集未収録カットを特別公開・田中美久、あの“超絶美少女”が幸田あかりとして3年ぶりに帰還！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号グラビアのアザーカットで構成したデジタル写真集【デジタル限定】江籠裕奈写真集「Noble Style」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月23日（月）発売予定。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

＜特集情報＞

WBC激闘！侍ジャパンを大特集！侍メジャーリーガーたちの「戦う理由」、アメリカラウンドで待つ本気モードの強敵たち、“野球大国”ドミニカ共和国の知られざるディープな世界！ などなど・・・

