銭湯激戦区である大阪・京橋の老舗温泉に、変態の36歳既婚男性がいる!? もうすぐ2人目の子どもが生まれるという彼の“トンデモ行動”に、同じ親の立場であるナインティナインの岡村隆史とタレントのなるみは、ツッコミが止まらなかった。

【TVer】上裸ランニングは学校の伝統!? なるみ＆ナイナイ岡村ビックリ「『ばけばけ』とか出てたんちゃう？」 兵庫が誇るハイソ教育街とは？

京橋の老舗温泉とは、「白玉温泉」ことユートピア白玉温泉のこと。1963年創業の白玉温泉は、4年前に約2億円をかけて全面リニューアル。高濃度炭酸泉をはじめ、全6種類のバラエティ豊かなお風呂のほか、体感温度が100度超え！？の灼熱サウナがあり、大人は600円、小学生は200円で満喫できる。

「最高っす！」「都会のオアシスちゃいますか！」「めちゃくちゃいいです！」などと、白玉温泉は多くの京橋っ子たちから好評だ。その中でも群を抜いて白玉温泉愛にあふれているのが、36歳のサラリーマン・Iさん。彼は好きすぎて週5で通い、昼休憩時にランチを抜いてまで白玉温泉を訪れているのだとか。

そんなIさんは、毎日自ら男湯の備品を整理し、サウナマットを交換し、全部で20個もある蛇口の水漏れをチェックし、営業終了後の深夜1時に清掃を手伝う。休日には、淹れたてのコーヒーをロビーで振舞っており、彼が牛乳瓶にエスプレッソを注いで作る、オリジナルコーヒー牛乳が銭湯客に大人気だ。Iさんいわく、これらの活動はすべて「白玉のため」で、早朝5時の一番風呂に貸し切り状態で浸かるのが、何よりのご褒美だという。

白玉温泉の取締役の男性は、Iさんに非常に感謝しつつも、「まあ、変……変態ですよね」とポツリ。スタジオでVTRを見ていた岡村となるみも、最初こそIさんに対して「なんでやねん！」「乗っ取ろうとしてんのか!?」「怖いなぁ！」と驚いたが、だんだん「それくらいやっぱ（白玉温泉に）魅力があんねんね～」「好きなんやね～」と納得した。

しかし、Iさんがもうすぐ2人目の子どもの父親になるとわかると、岡村となるみは態度が一変。なるみは、「えっ、結婚してんの!?」「1時くらいから掃除手伝ってさ、5時の朝風呂入って、昼休みは……お前何しとんねん！」と鋭くツッコみ、岡村は笑うしかなかった。

なお、Iさんが愛し過ぎる白玉温泉は、3月4日夜7時から放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で紹介された。3月4日放送回は、いつも月曜夜OAの『なるみ・岡村の過ぎるTV』のゴールデンSP版！ “関西この先急成長!? 今が狙い目過ぎる街ベスト5”が発表され、白玉温泉がある京橋は5位にランクインした。

【TVer】吉村大阪府知事、ナイナイ岡村に「これは放送禁止で！」「住民票、勝手に移しておきます！」 “関西この先急成長!? 今が狙い目過ぎる街ベスト5”堂々の1位とは？