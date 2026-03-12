“超逸材”矢野ななか、自然体グラビア披露 『BLT MONSTER』裏表紙に登場
俳優の矢野ななかが、4月2日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 8』の裏表紙に登場することが決定した。ナチュラルをテーマにした撮影で、洗練されつつある魅力を切り取ったグラビアを披露する。
【写真多数】自然体グラビアを披露する矢野ななか
矢野は、MBS系ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』に出演中。俳優として評価を高める一方、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」では人気バラエティ企画に連続出演し、演技力の高さで注目を集めている。
今回のグラビアは、『B.L.T.2026年3月号』に掲載されたグラビアが好評だったことを受けて実現したもの。前回とは異なるスタッフやロケーション、衣装で撮影を行い、自然体の魅力を引き出した内容となっている。誌面では、本誌ならではのB4サイズの大判で矢野の存在感を伝える。
『BLT MONSTER』は、「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社による水着グラビアムック。女性の肉感や肌感、質感、そこから浮かび上がる人間性をとらえ、彼女たちの内面に迫ることをコンセプトにしている。スケッチブックサイズのB4判型で、巻頭グラビア24ページ、中面グラビアも18ページ以上の大ボリュームで展開する。
今号では表紙と巻頭グラビアをちとせよしの（あまいものつめあわせ）が担当。さらに中面には鈴木くるみ（AKB48）、工藤理子（STU48）、冴木柚葉が登場し、現在のグラビアシーンで活躍する女性たちの多彩な魅力を紹介する。
【写真多数】自然体グラビアを披露する矢野ななか
矢野は、MBS系ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』に出演中。俳優として評価を高める一方、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」では人気バラエティ企画に連続出演し、演技力の高さで注目を集めている。
『BLT MONSTER』は、「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社による水着グラビアムック。女性の肉感や肌感、質感、そこから浮かび上がる人間性をとらえ、彼女たちの内面に迫ることをコンセプトにしている。スケッチブックサイズのB4判型で、巻頭グラビア24ページ、中面グラビアも18ページ以上の大ボリュームで展開する。
今号では表紙と巻頭グラビアをちとせよしの（あまいものつめあわせ）が担当。さらに中面には鈴木くるみ（AKB48）、工藤理子（STU48）、冴木柚葉が登場し、現在のグラビアシーンで活躍する女性たちの多彩な魅力を紹介する。