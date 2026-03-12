前橋育英高から名古屋のCB争いへ…久保遥夢「超えられると思っている」J選抜で対人アピール
[3.11 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 0-1 全日本大学選抜 CSア港]
時間を重ねるほどに持ち味を発揮し、まさにこのプロジェクトの意義を示すかのような奮闘だった。前橋育英高から名古屋グランパスに今季加入したDF久保遥夢はポストユースマッチの全日本大学選抜戦にCBで先発し、3バックの中央と右で後半25分まで出場。序盤のデュエルでは相手FWに跳ね飛ばされる場面もあったが、その後は地上戦でも空中戦でも強さを見せ、出場した時間帯を無失点で締めた。
一昨季の全国高校選手権で2年生ながら日本一に導き、昨年はU-18日本代表にも選出されていた久保だが、プロ1年目の今季はここまでメンバー入りなし。若手に出場機会を与えるべく設けられたポストユースマッチに臨むことになった。
気迫を持って臨んできた全日本大学選抜に対し、最初のプレーではFW北浜琉星(中央大3年/福岡内定)との1対1のぶつかり合いで制される場面もあった。しかし、相手が年上といえどもプロ選手として負けるわけにはいかない立場。続くプレーではしっかりと間合いを合わせて挑み、その後はマッチアップした相手を自由にさせなかった。
「あそこで負けたけどマイナスには考えず、次に当たるときは勝ってやろうと思って、次の場面でいい形で守備ができた。プロでやっているので歳は関係ない。そういうところは意識を高めてやっていた」。ひとたびリズムに乗れば、空中戦の強さや果敢なロングフィードという強みを発揮。クロス対応など細かい読みでも安定感を保ち、上々の70分間だった。
連覇をかけて臨んだ昨年度の高校選手権では1回戦で敗れ、最後は不完全燃焼でプロの舞台に飛び込んできた18歳。その悔しさは今も大きな原動力になっているという。
「だんだんプロの舞台にも慣れてきた中で、選手権で1回戦負けで悔しい思いをしたことが自分の野心になったし、プロに行ってみんなに恩返しをしたいと思っていた。選手権の負けがプロ生活にも活きてくると思う」
名古屋では今季から就任したペトロヴィッチ監督のユニークな戦術に適応しつつ、DF藤井陽也、DF原輝綺ら日本代表経験者とのポジション争いに挑んでいるところ。それでも「そういった選手のいいところは盗んで、それ以上のパフォーマンスをしていきたい。尊敬しつつも憧れすぎは良くないし、自分は超えられると思っている」と果敢な姿勢で向き合っているようだ。
そうした野望を実現させるためにも、同じ3バックのシステムが採用されているこのポストユースマッチは貴重な機会。「守備の1対1で絶対に抜かれないことと、ビルドアップ能力、それにプラスして得点力を。守備の選手だけど(得点を)獲れるよというところを見せていきたい」。再び気合を入れ直し、13日の全韓国大学選抜戦に臨む。
(取材・文 竹内達也)
時間を重ねるほどに持ち味を発揮し、まさにこのプロジェクトの意義を示すかのような奮闘だった。前橋育英高から名古屋グランパスに今季加入したDF久保遥夢はポストユースマッチの全日本大学選抜戦にCBで先発し、3バックの中央と右で後半25分まで出場。序盤のデュエルでは相手FWに跳ね飛ばされる場面もあったが、その後は地上戦でも空中戦でも強さを見せ、出場した時間帯を無失点で締めた。
気迫を持って臨んできた全日本大学選抜に対し、最初のプレーではFW北浜琉星(中央大3年/福岡内定)との1対1のぶつかり合いで制される場面もあった。しかし、相手が年上といえどもプロ選手として負けるわけにはいかない立場。続くプレーではしっかりと間合いを合わせて挑み、その後はマッチアップした相手を自由にさせなかった。
「あそこで負けたけどマイナスには考えず、次に当たるときは勝ってやろうと思って、次の場面でいい形で守備ができた。プロでやっているので歳は関係ない。そういうところは意識を高めてやっていた」。ひとたびリズムに乗れば、空中戦の強さや果敢なロングフィードという強みを発揮。クロス対応など細かい読みでも安定感を保ち、上々の70分間だった。
連覇をかけて臨んだ昨年度の高校選手権では1回戦で敗れ、最後は不完全燃焼でプロの舞台に飛び込んできた18歳。その悔しさは今も大きな原動力になっているという。
「だんだんプロの舞台にも慣れてきた中で、選手権で1回戦負けで悔しい思いをしたことが自分の野心になったし、プロに行ってみんなに恩返しをしたいと思っていた。選手権の負けがプロ生活にも活きてくると思う」
名古屋では今季から就任したペトロヴィッチ監督のユニークな戦術に適応しつつ、DF藤井陽也、DF原輝綺ら日本代表経験者とのポジション争いに挑んでいるところ。それでも「そういった選手のいいところは盗んで、それ以上のパフォーマンスをしていきたい。尊敬しつつも憧れすぎは良くないし、自分は超えられると思っている」と果敢な姿勢で向き合っているようだ。
そうした野望を実現させるためにも、同じ3バックのシステムが採用されているこのポストユースマッチは貴重な機会。「守備の1対1で絶対に抜かれないことと、ビルドアップ能力、それにプラスして得点力を。守備の選手だけど(得点を)獲れるよというところを見せていきたい」。再び気合を入れ直し、13日の全韓国大学選抜戦に臨む。
(取材・文 竹内達也)