ワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンドを全勝で勝ち抜いた野球日本代表・侍ジャパン。負けたら終わりの準々決勝以降、投手陣がどのような起用法となるのか注目されます。

全14名、MLB組を含め選りすぐりの投手がそろった侍ジャパン。1次ラウンドでは豪華メンバーによる継投で勝利をつかんできました。

▽チャイニーズ・タイペイ戦

山本由伸(2回2/3)→藤平尚真(1/3回)→宮城大弥(2回)→北山亘基投手(1回)→曽谷龍平(1回)

▽韓国戦

菊池雄星(3回)→伊藤大海(3回)→種市篤暉(1回)→松本裕樹(1回)→大勢(1回)

▽オーストラリア戦

菅野智之(4回)→隅田知一郎(3回)→種市篤暉(1回)→大勢(1回)

▽チェコ戦

郄橋宏斗(4回2/3)→宮城大弥(1回1/3)→金丸夢斗(2回)→北山亘基(1回)

継投の中でも重要な役割を担ったのがロッテの種市投手。韓国戦では同点の7回に登板し、三者連続三振を奪う圧巻のピッチングで勝ち投手に。翌日のオーストラリア戦では逆転直後の8回に登板し、ここでも2つの三振を奪うなど三者凡退の危なげない好投で勝利に貢献しました。

次戦は日本時間15日の準々決勝となる侍ジャパン。ここからは負けたら終わりの一発勝負が繰り広げられます。

前回大会のアメリカとの決勝では8回にダルビッシュ有投手、9回に大谷翔平投手が登板。1次ラウンドで先発を務めた投手をリリーフ起用し世界一を奪還しました。

井端弘和監督は10日チェコ戦後の会見で、「負けたら終わりなので投手野手含めて総力戦。出し惜しみのないようにやっていきたい」とアメリカでの戦いに意気込みを表していました。井端監督がどのような投手起用で挑むのか、注目が高まります。