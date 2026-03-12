【広く日差しが継続】

きょう（木）も晴れるところが多いでしょう。関東は朝は雲が広がりますが、日中は日差しが届きそうです。夕方から夜になると所々で天気が崩れる見通しです。九州南部、山陰、静岡県周辺を中心に空模様の変化にお気をつけください。

【北海道は湿った雪や吹雪】

北海道はオホーツク海側を中心に湿った雪が降り積もり、吹雪くところがあるでしょう。新潟県周辺も雪が降りやすい予想です。

【朝、晩中心に空気ヒンヤリ】

今日の各地の予想最高気温は、

札幌 ：3℃ 釧路 ：4℃

青森 ：7℃ 盛岡 ：8℃

仙台 ：11℃ 新潟 ：8℃

長野 ：8℃ 金沢 ：10℃

名古屋：15℃ 東京 ：13℃

大阪 ：13℃ 岡山 ：14℃

広島 ：14℃ 松江 ：11℃

高知 ：17℃ 福岡 ：15℃

鹿児島：18℃ 那覇 ：21℃

この時期としては空気の冷たいところが多く、朝、晩を中心に冷え込みそうです。暖かくしてお過ごしください。

【関東の雪は？】

当初、あす（金）は関東で雪の予報でしたが、広く積もる可能性は低くなりました。しかし、上空には強い寒気が流れ込むため、所々でにわか雨やにわか雪があるかもしれません。山陰など日本海側を中心に一時的に強まるおそれもありますので、念のためお気をつけください。土曜日からは桜の開花を促す暖かさになる見込みです。