TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

【広く日差しが継続】
きょう（木）も晴れるところが多いでしょう。関東は朝は雲が広がりますが、日中は日差しが届きそうです。夕方から夜になると所々で天気が崩れる見通しです。九州南部、山陰、静岡県周辺を中心に空模様の変化にお気をつけください。

【北海道は湿った雪や吹雪】
北海道はオホーツク海側を中心に湿った雪が降り積もり、吹雪くところがあるでしょう。新潟県周辺も雪が降りやすい予想です。

【朝、晩中心に空気ヒンヤリ】
今日の各地の予想最高気温は、
札幌　：3℃　釧路　：4℃
青森　：7℃　盛岡　：8℃
仙台　：11℃　新潟　：8℃
長野　：8℃　金沢　：10℃
名古屋：15℃　東京　：13℃
大阪　：13℃　岡山　：14℃
広島　：14℃　松江　：11℃
高知　：17℃　福岡　：15℃
鹿児島：18℃　那覇　：21℃

この時期としては空気の冷たいところが多く、朝、晩を中心に冷え込みそうです。暖かくしてお過ごしください。

【関東の雪は？】
当初、あす（金）は関東で雪の予報でしたが、広く積もる可能性は低くなりました。しかし、上空には強い寒気が流れ込むため、所々でにわか雨やにわか雪があるかもしれません。山陰など日本海側を中心に一時的に強まるおそれもありますので、念のためお気をつけください。土曜日からは桜の開花を促す暖かさになる見込みです。