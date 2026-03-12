濱田岳主演『刑事、ふりだしに戻る』追加キャストに板谷由夏・生瀬勝久・戸田恵子が発表
濱田岳が主演する4月17日スタートのドラマ『刑事、ふりだしに戻る』（テレビ東京系／毎週金曜21時）に、板谷由夏と生瀬勝久の出演が決定。さらに、戸田恵子が“謎の老婆”役で登場することが明らかになった。
【写真】『刑事、ふりだしに戻る』主演・濱田岳が人生2周目の刑事に！
本作は、Webtoon『初恋リバース〜刑事、ふりだしに戻る〜』を原作とした、人生と恋、そして未解決事件の捜査をやり直す、新感覚のタイムリープサスペンス。
恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけ・まこと）。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだった。だが目を覚ますと、そこは10年前の2016年。刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。
未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍。さらに、まだ生きている恋人の命を救おうと大奮闘する。するとその裏にあった警察組織の闇が明らかに…。
もしも、悲しい運命が変えられないものだとしたら？ 彼は今度こそ「人生の主人公」になれるのか？
主人公の刑事・百武誠を演じるのは濱田岳。地方紙の記者で誠の恋人・佐伯美咲を石井杏奈、誠の同期でバディとなる吉岡貴志を鈴木伸之が演じることは既報の通りだが、このたび、誠たちを取り巻く豪華キャストが解禁された。
誠の先輩で生活安全課の課長。10年前は誠と同じく強行盗犯係に所属し、合気道を特技とする熱血刑事だった川島久美（かわしま・くみ）を演じるのは板谷由夏。
板谷は「今までにないような珍しいタイムリープ作品だと思うので、ぜひ放送を楽しみに待っていてください！ 本作品の出演者は男性陣が多いのですが、負けじと存在感を出して楽しんで撮影に挑みます」と意気込みを明かす。
警察署の副署長で、かつては強行盗犯係の係長。少し流されやすいところはあるが、実は部下思いの黒崎淳（くろさき・あつし）を生瀬勝久が演じる。
生瀬は「テレビ東京のドラマのイメージが自分の中にあって、非常にチャレンジングで他の局とはドラマの作り方が違うイメージなんですよね。そういう意味で出演が決まったときは嬉しかったです。久しぶりのテレビ東京のドラマ出演なのでとても楽しみです」と出演の喜びを語った。
そして、誠の前に突如として現れタイムリープの謎を語る、年齢不詳の不思議で怪しげな謎多き老婆・リリー役を戸田恵子が務める。
戸田は「タイムリープものがお好きな方は十分楽しめる世界観で、今までにあまりないような作品にでき上がるのではないかなと、とても期待しています」とコメント。
日々事件を追って奮闘しながら“2周目の人生”と向き合う誠。そんな彼の背中を押す個性豊かな登場人物たちが織りなす物語に注目だ。
ドラマ『刑事、ふりだしに戻る』は、テレビ東京系にて4月17日より毎週金曜21時放送（※初回は15分拡大）。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■板谷由夏（川島久美役）
――ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
濱田岳さんのファンなので、ご一緒できると聞いてとても嬉しかったです。また、今まで演じたことのない役柄だったので、挑戦してみようと思いました！
――ご自身が演じる川島久美の注目ポイントや、見どころを教えてください。
川島は、「合気道の達人」ということで、初挑戦ではありますが練習で少しずつ習得し日々イメージトレーニングもしております。合気道シーンもご注目ください！
――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
今までにないような珍しいタイムリープ作品だと思うので、ぜひ放送を楽しみに待っていてください！ 本作品の出演者は男性陣が多いのですが、負けじと存在感を出して楽しんで撮影に挑みます。
■生瀬勝久（黒崎淳役）
――ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
テレビ東京のドラマのイメージが自分の中にあって、非常にチャレンジングで他の局とはドラマの作り方が違うイメージなんですよね。そういう意味で出演が決まったときは嬉しかったです。久しぶりのテレビ東京のドラマ出演なのでとても楽しみです。
――ご自身が演じる黒崎淳の注目ポイントや、見どころを教えてください。
現場に入ってから共演者の皆さんと作り上げていきたいと思っています。
――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
僕が出るんだから面白いに決まってますよ！ ぜひ見てください!!
■戸田恵子（リリー役）
――ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
主演の岳ちゃんは子供の頃から共演経験があり、今回久しぶりに一緒に仕事をできることがすごく嬉しかったです！
――ご自身が演じるリリーの注目ポイントや、見どころを教えてください。
最初は全体のナレーションを務めると聞いていたのですが…少し出ることになり、ドラマでこのような不思議な役を演じることは滅多にないので面白い役を頂いたなと思っています。話の内容もコミカルだけど意外とシビアな面もあり、台本を読んでとても面白いと思いました。
――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
タイムリープものがお好きな方は十分楽しめる世界観で、今までにあまりないような作品にでき上がるのではないかなと、とても期待しています。
