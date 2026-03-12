168cm人気レースクイーン、愛車が「シブい」「カッコよすぎ」とネット騒然
人気グラビアアイドルでラウンドガール、レースクイーンとしても活動する川瀬もえが、12日までにInstagramを更新。愛車を披露した。
【写真】168cm人気レースクイーン、愛車にネット衝撃「カッコよすぎ」 “グラビア姿”も（22枚）
京都府出身で身長168cmと抜群のスタイルを誇る川瀬。現在ABEMAで放送中のリアリティーショー『ラブパワーキングダム2』にも出演し話題を呼んでいる。
昨年はXにて「現役GTレースクイーンでシビックEJ1乗りです」とつづり、愛車との2ショットも公開し大きな反響が。今回は「天気が良くてドライブ日和 そういえば、愛車がラブキンカラーだ」と、愛車との2ショットを披露。ファンからは「シブい」「カッコよすぎ」などの声が多数寄せられた。
引用：「川瀬もえ」X（@moekawase）、Instagram（@kawasemoe
）
