『免許返納!?』予告＆ポスター解禁 大地真央 、真矢ミキ、南野陽子、MEGUMI、八嶋智人の出演も
舘ひろしが主演する映画『免許返納!?』より、本予告＆ポスターが解禁。併せて、大地真央、真矢ミキ、南野陽子、MEGUMI、八嶋智人の出演も発表された。
【動画】まだまだあぶない舘ひろしが魂の叫び！ 映画『免許返納!?』本予告
本作は、銀幕スターの免許返納を巡る大騒動。ダンディー、渋い、カッコいいといった舘ひろしのパブリックイメージ全てを覆すドタバタコメディーだ。
本予告映像は、舘が自身の代表作「あぶない刑事」シリーズを思わせるクールなたたずまいで登場するも、「私、免許返納します」と告げる（！？）衝撃の展開で幕を開ける。
アクションで一世を風靡した大スター・南条弘（舘）は「免許返納を勧めるテレビCM」へのオファーに対し、「俺はこんなCMやりませんからね！ 何が免許返納だよ！」と言い放つ。しかし「アクションがやりてえんだよ」と訴えるも、現実はちゃんちゃんこを着せられた70歳。マネージャーの川奈（西野）から「私に運転させてください」と諭されても、「自分で運転したいんだよ！」と頑なに拒む。
そんな中、俳優仲間・尾崎（宇崎）のバイク事故をきっかけに、「老人の近くは走りたくない」「歳を取ったら運転してほしくない」と世間は大炎上し、マネージャーからも「絶対に免許返納してください！」という非情な宣告が。それでも「返納なんかしないよ！！」と必死の抵抗を試み、「やり残したことが…」と語る南条。彼が免許返納を拒否する本当の理由とは…？ 人生最大の大ピンチを迎えたアクティブシニアスターの運命の行方が気になる、ユーモアと疾走感あふれる映像となっている。
本ポスターは、「まだまだ、あぶない俳優です。」というコピーと共に、舘演じる主人公の南条弘が、免許証を手に洗練されたタキシード姿で佇むもの。免許証の中に写りこむユーモアたっぷりの南条は必見だ。彼の背後では、頭を抱える川奈（西野）をはじめ、南条を睨みつけるように振り返る亮（黒川）など、豪華キャスト陣が、困惑や驚愕の表情でひしめき合っている。
併せて、大地真央 、真矢ミキ、南野陽子、MEGUMI、八嶋智人の出演も発表。この5名は今回解禁された本予告＆ポスターにも登場している。
大地は、映画スター・南条弘と共に一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠（宇崎）の一番目の妻・加藤麗子（かとうれいこ）役。どんなジャンルの作品でもその気品と圧倒的な存在感で観客を魅了し続け、近年はドラマ『最高のオバハン 中島ハルコ』（東海テレビ・フジテレビ系）で演じた主人公・ハルコのキョーレツマダムっぷりの印象が強い大地だが、本作では、南条と時代をけん引してきた大御所女優を演じる。
舘とは、信長とお市役で共演したNHK大河ドラマ『功名が辻』以来、20年ぶりの共演となる。さらに、大地同様に宝塚歌劇団出身でありプライベートでも親交のある真矢ミキとの共演も今回が初となり、「直ぐに阿吽の呼吸でお芝居ができ楽しく撮影することが出来ました」と喜びのコメントを寄せている。大地が持つ華やかさとリッチさが、本作のドタバタ劇に極上の輝きを添える。
真矢は、尾崎誠の二番目の妻・木村暁子（きむらあきこ）役。「踊る大捜査線」シリーズの冷徹な管理官から、ドラマ「さくらの親子丼」シリーズの傷ついた子供たちをあたたかく包み込む献身的な女性まで、凛とした女性像を繊細に演じてきた真矢が、本作ではクールな弁護士役をコミカルに演じる。
真矢は「日本一かっこいいイケおじ舘ひろしさんがかっこつかない物語りなのだから凄い、、そしてコミカルかと思いきや随所で切なくなるから又々凄い」と、本作のストーリーに感服。かつての憧れの“先輩”であり、神様のような存在と敬愛する大地との初共演については「私は私で個人的に15歳の時に宝塚で憧れた大地真央さんと初共演だから心ざわついて凄い！」と興奮気味に語っている。
南野は、南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ（やすだしずえ）役。80年代のトップアイドルでもあり、ドラマ、映画、舞台と幅広く活躍し続ける南野が、本作ではどんな客も朗らかに迎え入れる太陽のような女性を演じ、その明るさで物語を彩る。
南野は「『えっ！ 私、あの舘さんとデュエットするの!?』と突然のドキドキが舞い込み、胸が高まりました。初めてお会いした頃からずーっと変わらずかっこいい舘さんの魅力が溢れる作品の一片になれたことが本当に光栄です」と、劇中で舘とのデュエットシーンがあることを明かす。劇中で南野はさらに、八嶋演じる弟・康太と姉弟のコミカルな掛け合いも披露している。
MEGUMIは、尾崎誠の三番目の妻・来宮ありさ（きのみやありさ）役。美のカリスマとして絶大な支持を集める傍ら、俳優としても名バイプレーヤーとして数多の作品に引っ張りだこのMEGUMI。近年では、自身がプロデューサーを務めた異色のヤンキー純愛リアリティショー『ラヴ上等』（Netflix／2025）が社会現象を巻き起こすなど、躍進を続けている。
今回舘とは、昨年公開の舘主演映画『港のひかり』以来の2度目の共演。「（舘ひろしさんは）多くを語らずとも、その佇まいだけで現場に深い学びと緊張感をもたらしてくださる特別な存在です。再びご一緒させていただけたことを、心から光栄に思っています」と語っている。
八嶋は、スナックの店主・しずえの弟で、南条の返納逃走劇をサポートする安田康太（やすだこうた）役。舞台、映画、ドラマとオールラウンダーの活躍を見せ、笑いのセンスも持つ八嶋が、本作ではデコトラを操り南条を助ける一癖あるキャラクターを演じる。
八嶋は、「『免許がない！』から30年。しょぼくれた現実に華を与えてくれるのが『舘ひろし様』。その変わらぬ輝きの側に居られる幸せを感じさせてくれるのが本物のスターなのです」と、舘への深い愛を込めたコメントを寄せた。八嶋演じる康太が、姉・しずえ（南野）とともに、どのように物語をかき乱していくのか期待が高まる。
映画『免許返納!?』は、6月19日より全国公開。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大地真央（加藤麗子役）
舘さんとは昔からのお知り合いですが、共演は、大河ドラマ「功名が辻」で信長役とお市役以来20年ぶりでした。またこうしてご一緒出来て大変うれしく思っております。真矢ミキさんとはお互い宝塚出身で時々お食事に行ったりしています。共演は今回が初めてでしたが、直ぐに阿吽の呼吸でお芝居ができ楽しく撮影することが出来ました。
運転免許の返納は今まさに社会が向き合っているタイムリーなテーマだと思います。多くのご家庭で避けて通れないとても繊細な問題ですが、この作品が持つ温かさを通して、少し肩の力を抜いて考えられるきっかけになるのではと思います。思わずくすっと笑い、ユーモアで包み込むようなこの映画をどうぞスクリーンでお楽しみください。
■真矢ミキ（木村暁子役）
免許返納というセンシティブなテーマ、どの様な流れで私はどの様に登場するのだろう…と思い読み進める台本の一頁一頁…その思いは瞬時に消えました。何故なら何たって日本一かっこいいイケおじ舘ひろしさんがかっこつかない物語りなのだから凄い、、そしてコミカルかと思いきや随所で切なくなるから又々凄い。私は私で個人的に15歳の時に宝塚で憧れた大地真央さんと初共演だから心ざわついて凄い！
この免許返納と言う映画は、これまで免許を返納してきた人々の想いを、今から返納を考えている人々の心を抱えながら今、最高に輝いたメッセージを放っていると思えて仕方ありません。是非劇場で体感なさってください。
■南野陽子（安田しずえ役）
舘ひろしさんが主人公で、『免許返納!?』というタイトルで、「いったいどんなお話？ どんな風に撮影するの？」とワクワクしながら脚本を読んでいたら、「えっ！ 私、あの舘さんとデュエットするの！？」と突然のドキドキが舞い込み、胸が高まりました。
初めてお会いした頃からずーっと変わらずかっこいい舘さんの魅力が作品のあちこちに溢れていて、そんな素敵な作品の一片になれたことが本当に光栄でしたし、豪華な共演者の皆さんとご一緒することができて本当に幸せでした。
人生のいろいろなターニングポイントを描いた映画だと思いますので、一度と言わず何度でも、劇場でお楽しみいただけたら嬉しいです。
■MEGUMI（来宮ありさ役）
『免許返納!?』は、いま社会に起きている問題を、ユーモアを交えながら大人の視点で見つめ直すきっかけを与えてくれる作品です。
二度目の共演となる舘ひろしさんは、多くを語らずとも、その佇まいだけで現場に深い学びと緊張感をもたらしてくださる特別な存在です。再びご一緒させていただけたことを、心から光栄に思っています。世代を問わず楽しんでいただける作品になっています。ぜひ劇場でご覧ください。
■八嶋智人（安田康太役）
『免許がない！』から30年。世の中も変わった。映画の中で生きていた『南条弘』でさえ免許返納という現実に向き合う、この映画。でもね、そこは『舘ひろし様』よ しょぼくれた現実に華を与えてくれる！ 俳優としてカメラの前に立つ姿、作品を背負う責任、ジェントルマンな居住い。何も変わらない。その変わらぬ輝きこそが、そしてその側に居られる幸せを感じさせてくれるのが本物のスターなのです♡
だからこの映画は現実的かつ上質なエンターテイメントに仕上がりました。さぁ劇場で一緒に味わいましょう！ 『舘ひろし様』が演じる『南条弘様』を
