『冬のなんかさ、春のなんかね』文菜の決断に「とうとうこの時が」「ついに」の声
杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第8話が11日に放送。文菜（杉咲）の決断に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第8話 見つめ合う文菜（杉咲花）＆ゆきお（成田凌）
文菜の誕生日、文菜はゆきお（成田凌）と温泉旅行に出かける。温泉街を散歩していると、白くて大きな犬に子供たちが群がっている光景に出くわす。ゆきおはそこに駆け寄り、子供らに混じって楽しそうに犬とじゃれ合う。文菜はアイスとビールを手に、その姿を遠くから見つめていた。夜、文菜はゆきおが眠っている姿を見つめながら涙を流す。
数日後。風邪をひいた文菜は、山田（内堀太郎）に連絡して看病しに来てもらう。そこで文菜は「もうこういうふうに会うのやめない？ やめてもいいですか？」と口にし「楽しくて。旅行。楽しかった」「ずっと穏やかだったんだよね。旅行中ずっと。すごくいい時間が流れてて、いい意味で楽で。いまさらすぎるけど、私はもうこの人を裏切りたくないと思った。大切なんだ。すごく。嘘が苦しい」とゆきおのことを話す。
まともになりたいと言う文菜に、山田は「すごく素敵だと思うけど、心配。土田さんが大丈夫ならそれでいいんだけど、これから苦しくならないかなって思って。すべて俺に話すことで楽になってた部分もあったんじゃない？」と質問。さらに「もうお互いに絶対触れたりしないって決めたら、また会ったりできるのかな？」と尋ねた。文菜は「できないかな。それは、私があなたを好きだから。失いたくないから」と答えるのだった。
文菜の決心に、視聴者からは「とうとうこの時が来たかー」「よく決断したね」「ついに一歩踏み出す勇気が」「山田と会うのやめるんだ！？」「どっちも苦しいな」などの声が続出。また、ラストには文菜の家に来た小太郎（岡山天音）と山田が鉢合わせしてしまう場面があり、これには「涙引っ込んだ」「まだ小太郎で良かった」「小太郎でちょっと安心」「小太郎登場のタイミングが絶妙」などの反響が集まっている。
