『ラムネモンキー』“紀介”津田健次郎、怒りの鉄拳制裁に称賛続々「良くやった！」「さすが」（ネタバレあり）
反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第9話が11日に放送され、ラストでキンポーこと紀介（津田）が怒りをあらわにすると、ネット上には「良くやった！」「さすが」「胸熱…」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】雄太（反町隆史）たちは多胡（梶原善）と接触
映画研究部が使っていた部室の屋根裏からNo.12のビデオテープが見つかった。しかしテープはカビだらけ。カビの除去を業者に依頼しても、見られるようになるかどうかは分からない。同じ袋には、マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が書いた「Don’t trust Clark（クラークを信じるな）」というメモが。雄太（反町）、肇（大森）、紀介はその意味を考えるが何も思い当たらない。
そんな中、妻の絵美（野波麻帆）から連絡を受けた雄太が急いで帰宅すると、娘の綾（三浦舞華）を盗撮した写真が送りつけられ、絵美のコートは背中を刃物で切り裂かれていた。雄太はかつてマチルダも衣服を切り裂かれていたことを思い出し、兄の健人（松村雄基）に警備をつけてもらうよう願い出る。
白馬（福本莉子）が働くカフェで、肇と紀介は鶴見巡査（濱尾ノリタカ）に雄太の家族の状況を伝えて37年前の事件との関連を訴えるが、鶴見は「根も葉もないこと」と取り合わない。
三人それぞれ家族や仕事と向き合い生活していたある日、修復されたNo.12のテープの映像が業者から届く。食い入るように見る一同。そこには、事件の核心が映っていた…。
そんな第9話のラストでは雄太、肇、紀介、白馬がかつて街で“アホの八郎”と呼ばれていた多胡（梶原善）と接触。マチルダが亡くなった事件について問い詰めると、暴力団とも関わりのあった多胡は「あの女の先生は、俺が沼に沈めたんだよ」と打ち明けて高笑い。この態度に激昂した雄太を肇が止めると、その隣にいた紀介が多胡を思い切り殴りつけるのだった。
多胡を怒りの形相で睨みつける紀介が映し出されて第9話が幕を下ろすと、ネット上には「まさかのキンポーが殴った」「驚いたけど良くやった！」「さすがキンポー」「カッコよすぎ!!」「胸熱…」といった声が集まっていた。
