出身地の公式Xが発表

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得したりくりゅうこと、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）。列島を感動に包んだ国民的フィーバーを巻き起こし、人気者となった2人だが、それぞれの出身地では揃って異例の祝福が捧げられた。

ミラノ五輪のペアで日本史上初のメダルをもたらした、りくりゅう。その快挙を特別な形で祝ったのが、三浦の出身地、兵庫県宝塚市だった。

宝塚市は2月26日、公式Xで「広報たからづか3月号」の写真を掲載。「今月号の表紙はなんと！！ 日本中に感動を与えた本市出身の三浦璃来選手と、そのパートナーの木原龍一選手です」とし、表紙にりくりゅうを起用して祝福した。

X上には「粋やなぁ」「広報たからづか…欲しい…」「広報たからづかが届いて、表紙にびっくり」「素敵で美しい」など、驚きの声が続々。さらにこの話題から約2週間が経った10日、木原の出身地から思わぬ一報が届いた。

愛知県東海市は公式Xで広報誌3月15日号の発行を報告。投稿に添えられた表紙画像はなんと、りくりゅうペア。宝塚市とお揃いの対応に、ファンからも「木原さんの地元でも出来たのね」「宝塚市広報に続き東海市広報も」との反応が寄せられた。

りくりゅうは25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）の代表にも入っていたが、2月27日に日本スケート連盟が出場辞退を発表。2人は8日、練習拠点とするカナダへの出国をSNSで報告した。



（THE ANSWER編集部）