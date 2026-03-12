中東情勢の悪化で原油価格が上昇していることを受け、高市首相は11日夜、石油の国家備蓄を16日にも放出することを表明しました。

■ガソリン急きょ値上がりに…利用客困惑

11日夜、横浜市内のガソリンスタンド。

記者

「すでにガソリンの価格が上がっているようです」

レギュラーガソリンは、181円の表示が…。

──価格は上げた？

ガソリンスタンド サブマネージャー

「いま上がっています。29円上がっています」

12日から値上げする予定だったといいますが…。

ガソリンスタンド サブマネージャー

「あまりにも混雑していたので先に上げています。警察が来ちゃうくらいの混雑だった」

急きょの値上がりに、利用客は困惑。

利用客

「さっき163円だったんです。夕方7時くらいに。それで入れに来たんですよ、上がってるんですね…」

──あまりにも客がいっぱいで上げざるを得なかったと…。

利用客

「じゃあ無理して（いま）入れる必要ないんだ」

■石油の備蓄、16日にも放出へ

11日夜、記者の取材に応じた高市首相。

高市首相

「ガソリン価格が、1リットルあたり200円を超える水準となる可能性も否めません。このような事態を踏まえまして、国民の皆様の生活と経済活動を守るため、緊急的な激変緩和措置を早急に実施するよう、赤沢経済産業大臣に指示しました。国際的な備蓄放出の正式な決定を待たず、我が国は率先して国際エネルギー市場における需給の緩和に向けて、今月16日にも備蓄放出を行うことを決定しました」

日本では、昨年末の時点で国の石油備蓄が「146日分」、民間の備蓄が「101日分」あるといいますが、まず民間備蓄を15日分放出し、その後、国家備蓄を当面1か月分放出するということです。

放出されれば、ロシアによるウクライナ侵攻で原油の供給危機となった2022年以来となります。

また、ロイター通信によるとIEA（＝国際エネルギー機関）も加盟各国に対し、石油備蓄の大規模な放出を勧告する方針です。

放出の規模は最初の1か月間で1億バレルを超え、全体では過去最大となる4億バレルにのぼる見通しだということです。

■タイ船籍の貨物船が攻撃受ける ホルムズ海峡

アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦が始まって12日目。

11日、事態が大きく動いたのは、イランによって事実上の封鎖状態となっているホルムズ海峡です。

黒煙を上げているのは、ホルムズ海峡周辺に停泊中のタイ船籍の貨物船。タイメディアなどによると11日、空からの攻撃を受け船尾付近で爆発が発生。

乗組員20人が救命ボートで船を脱出し、オマーンの海軍に救助されましたが、エンジン室で火災が発生し、そこに取り残された3人が行方不明になっているということです。

攻撃がミサイルによるものかなど、詳しいことはわかっていません。

■被害は日本船籍の船でも…原因調査中

こうした中、被害は日本船籍の船でも出ています。

船体の一部が損傷したのは、商船三井が保有するコンテナ船「ONE MAJESTY」。

ホルムズ海峡から100キロ離れたペルシャ湾内に停泊中に、損傷が見つかったといいます。日本人を含む乗組員にケガはなく、火災や浸水も確認されていないということです。

商船三井は、損傷は攻撃によるものではなく、原因は調査中だとしていて、「引き続き安全を最優先に本船の状況把握と情報収集に努めます」とコメントしています。

■“イラン、ホルムズ海峡に機雷敷設”米CNN

ホルムズ海峡をめぐり、いま対立が深まるアメリカとイラン。

イランの国会議長は、アメリカに警告を鳴らしました。

イランの国会議長

「敵は知るべきだ。どんな行動を取ろうとも、必ずそれに見合った即時の対応が取られる。我々は今日『目には目を』という原則を示す」

一方、アメリカ側の報道では…。

CNN

「イランがホルムズ海峡に機雷の敷設を始めた」

ホルムズ海峡には日本関係の船も取り残されていますが、この海峡にイランが海の中に仕掛ける爆弾＝機雷を設置したというのです。

機雷とは、どういうものなのか。専門家は…。

自衛隊元統合幕僚長 河野克俊氏

「陸に埋め込むのが地雷。海に仕掛けるのが機雷。船を1発でも沈没できる威力がある。船にとっては非常に怖い存在」

■機雷は無差別…イラン側の狙いは？

トランプ大統領は、この報道をすぐに否定しましたが、SNSでこう警告。

トランプ大統領（トランプ大統領のSNSより）

「機雷が敷設され、直ちに撤去されない場合、イランに対する軍事的報復は前例のない規模となる」

その1時間半後にアメリカ軍が公開した映像には、機雷を敷設するボートや船を攻撃する様子が記録されていて、計16隻を破壊したといいます。

イラン側の機雷の敷設。そこには、トランプ大統領に揺さぶりをかけるイラン側の狙いがあると指摘します。

自衛隊元統合幕僚長 河野克俊氏

「陸上からタンカーを狙い撃ちするのであれば『どの国の船は攻撃するけど、どの国の船は攻撃しない』という選別ができる。機雷は国を選べない。無差別に（被害を受ける）対象国が増える。世界経済に大きなダメージを与えて、トランプ大統領に圧力を強めようという狙いがある」

■来週は「20円以上」の大幅な値上げか

世界のエネルギー輸送の要衝・ホルムズ海峡の事実上の封鎖。その影響が、すでに出始めています。

11日に発表された、9日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり161.8円。

先月からわずかな値上がりが続いていましたが、ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、一気に3円以上、上昇する結果に…。

石油情報センターは、「来週は20円以上の大幅な上昇が予想される」としています。

11日夜、札幌市内のガソリンスタンドでは…。

記者

「値上げを間近に控えたガソリンスタンドです。道路沿いを見てみますと車の長い列ができていて、最後尾は見ることができません」

1リットルあたり「161円」のレギュラーガソリンが、12日から「187円」となります。そのため、駆け込みで入れに来たというのです。

■世界で駆け込み給油 “イラン寄り”の中国でも…

“駆け込み給油”は、世界で起きています。

先が見えないほど行列ができていたのは、タイ南部の街です。

男性

「安心するためにタンクを満タンにしてきました。この先どうなるかは誰にもわからないので」

そして“イラン寄り”の姿勢を見せている中国・北京でも…。

NNN北京 長谷川裕記者

「中国でもいま、ガソリンが値上がりしています」

利用客

「きのうの深夜12時に1リットルで14円くらい（0.6元）くらい上がった。家庭用の車はガソリン車だから、コストが大きくなってしまう。満タンにすると、460円くらい（20数元）高くなる」

■ガソリンも軽油も使うコメ農家「戦々恐々」

ただ、原油価格高騰の影響は、車だけではありません。

『news zero』が話を聞いたのは、新潟県でコメ農家を営む神田長平さん。

コメ農家 神田長平さん

「春先これから軽油を相当量使うので（値段が）上がってくると経費的にかなり上がってしまうのかな。戦々恐々としている」

今月下旬から始まるという今年のコメ作り。主に、土を耕すトラクターでは軽油を、草刈りの機械では、ガソリンを使うといいます。

ただ、ガソリンだけでなく、軽油も先週から3.2円の値上がりに…。

コメ農家 神田長平さん

「（1日）40リットル使う。約2か月くらいずっと動いている。2000〜2500リットル使うんじゃないか。相当な金額になる」

コメ作りを圧迫する原油価格の高騰。もし続けば、こんな最悪のケースが…。

コメ農家 神田長平さん

「去年は経費が上がった分、コメの価格が上がったので、みなさんも、この価格だったらやっていけるというのがあった。この秋で手取りが少なくなって経費が上がるとなると『もう1年…』と頑張っている方が『もうやめようか』となっていく可能性もある」

■石油備蓄を放出へ 専門家は“価格高騰は続く”

日本や世界が表明した、石油備蓄の放出。ただ専門家は、価格高騰は続くと指摘します。

ニッセイ基礎研究所 主席エコノミスト 上野剛志氏

「今週発表された全国平均のレギュラーガソリン価格は、戦闘開始後の原油価格高騰の影響をごく一部しか反映していない。この通行できない状況が、何週間、何か月となると、いくら主要国が戦略備蓄を取り崩して放出したとしても、かなりの不足感が出てくるのではないか」

（3月11日放送『news zero』より）