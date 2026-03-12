¡ÚÂîµå¡Û±§ÅÄ¹¬Ìð¤¬½éÀï¾¡Íø¡¡2²óÀï¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤È¤ÎÆüËÜÀªÂÐ·è¡ÒWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä¡Ó
¡þÂîµå WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ½Å·Ä(10Æü¡Á15Æü¡¢Ãæ¹ñ)
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ï11Æü¡¢±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯29°Ì)¤¬¾¡Íø¤·2²óÀï¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÄÁª¼ê¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥¢¥µ¥ëÁª¼ê(Æ±32°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£¸ß¤¤¤Ë1¥²¡¼¥à¤º¤Ä¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬½ªÈ×¤Ë4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè4¥²¡¼¥à¤ÏÁê¼ê¤Ë1ÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿±§ÅÄÁª¼ê¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3-1(11-3/6-11/11-9/11-9)¤Ç¾¡Íø¤·2²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢±§ÅÄÁª¼ê¤Ï2²óÀï¤ÇÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê(Æ±5°Ì)¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¡£ÆüËÜÀªÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀª¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢10Æü¤Ë¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê(Æ±8°Ì)¤â2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Æü¤Ë¤Ï¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê(Æ±20°Ì)¤¬1²óÀï¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆüËÜÀª1²óÀï
¡ã10Æü¡ä
¾¾Åçµ±¶õ 3-1 ¥«¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¡¼(¥¢¥á¥ê¥«)
Ä¥ËÜÃÒÏÂ 3-2 ¥·¥§¥ë¥Ù¥ê(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)
¡ã11Æü¡ä
±§ÅÄ¹¬Ìð 3-1 ¥¢¥µ¥ë(¥¨¥¸¥×¥È)
¸Í¾åÈ»Êå¡ß¥×¥Ä¥¡¥ë(¥¯¥í¥¢¥Á¥¢)