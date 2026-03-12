不振の近藤健介はどこに置けば…日本ラウンド4試合の数字から考える“侍ジャパンの最適打順”【WBC】
近藤がNPB最強打者であることは間違いない。豪州戦のように大谷の後ろを外して起用するのも手だ(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドを、日本代表は4戦全勝で通過した。
改めて頼りになると思わせてくれたのは、大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚のメジャーリーガートリオ。鈴木は韓国戦で2打席連続本塁打、オーストラリア戦では決勝点となる押し出し四球を選び、合計で9打数3安打5打点、5四球。吉田は7回まで無得点と苦戦したオーストラリア戦で逆転2ラン、合計12打数6安打6打点、2四球。そして大谷は台湾戦で本塁打を含む5打点、合計では9打数5安打6打点、4四球だった。
その大谷の打順をどこにすべきかは、大会前から話題になっていた。ドジャースでの指定席である1番か。それよりも走者を置いて打席が回ってくる確率が高い2番、3番に置いた方がいいのではないか…など、様々な意見が飛び交っていた。
強化試合でも2番に入った試合はあったが、蓋を開けてみれば3試合とも1番。井端弘和監督はその理由を「やっぱり一番に入ったほうが勢いと迫力と、いろんなものがあって1番に据えようかなと思いました」と説明していた。
しかしながら、もし出塁率の高い1番打者が他にいるなら、大谷は2・3番のほうがより機能するはず。実際、前回のWBCでは全試合で1番がラーズ・ヌートバー、2番は近藤健介で、大谷は3番で起用されていた。近藤は大会前に「大谷の前の打順がいい。後ろは絶対打ちたくない」といった旨の発言をしていたが、大谷の後ろの2番に入った2試合は8打数ノーヒット。鈴木を挟んで3番に下がったオーストラリア戦も4打数無安打で、ここまで12打数0安打、出塁は四球を1個選んだだけ。凡打も引っ張った内野ゴロが多く、広角打法が売り物の打者らしからぬ内容だった。しかもチェコ戦は欠場したので、実戦でヒットが出ないままアメリカへ向かうことになってしまった。
NPBでは近藤以上に出塁能力の高い選手はいない。通算出塁率は.417、9年連続で4割以上を記録している。前回のWBCでも26打数9安打、8四球を選び出塁率は5割に達していた。本来の実力さえ出せれば「1番近藤・2番大谷」が理想的な並びだったはずだ。
しかし大谷のベストな打順が1番と判断されたため、近藤は「打ちたくない」大谷の後ろに入ることになった。1次ラウンドでの不振に、そうした心理的影響がなかったとは言えないだろう。けれどもこの状況では、今さら大谷の前には置けない。先発での起用についても慎重に見極めたいところだ。
過去のWBCでは第1回の福留孝介、第2回のイチロー、そして前回の村上宗隆が、当初は調子が出なくても監督が辛抱し続けて起用した結果、重要な場面で大きな働きを演じた。近藤もいつまでも不振が続く選手ではないはずで、井端監督も「（復調を）信じている」と語っているところを見ると、準々決勝以降も先発で使うつもりなのだろう。
だとしても、この状態で大谷の後ろを打つのはプレッシャーがきつすぎるのではないか。絶好調の大谷、鈴木、吉田を1〜3番に集めて、近藤は岡本和真と村上の後の6番あたりに入れるのが良さそうに思える。もっともこれだと、岡本も15打数2安打、村上はチェコ戦で本塁打は出たものの15打数3安打なので、4〜6番に調子が上がっていない打者が固まってしまう。ただ、それでも近藤の状態を考えると、上位打線に流れの切れるポイントができてしまう可能性のほうが怖い。
岡本、村上のいずれかを外して佐藤輝明（6打数2安打、2四死球）を三塁で使うプランも考えられるが、4連勝中のラインナップをいじくりまわすのも得策とは思えない。1次ラウンドからの打順変更は近藤を繰り下げるだけにとどめ、あとは岡本と村上も含めた3人の復調を待つのがベストな選択ではないだろうか。
[文:出野哲也]