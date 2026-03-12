毎月3万円赤字「生活はギリギリ、楽しいことはない」68歳男性の年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかった、あるいは資産形成をしておけばよかったと、現役時代を振り返る人も少なくありません。
現役時代にいくら稼ぎ、どの程度の蓄えがあれば安心できるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月10日に回答のあった、兵庫県在住68歳男性の年金生活を紹介します。
現役時代にいくら稼ぎ、どの程度の蓄えがあれば安心できるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月10日に回答のあった、兵庫県在住68歳男性の年金生活を紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：兵庫県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：650万円
現在の預貯金：40万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金（加入期間不明）
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万9308円
老齢厚生年金（厚生年金）：7万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金・個人年金など）：なし
「生活していくにはギリギリ」現在の年金受給額について満足しているかとの問いに、「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由について「生活していくにはギリギリで、蓄えを切り崩しながら何とか生活している。医療費もばかにならず、生活は厳しい」と語っています。
ひと月の支出は「約18万円」。年金だけでは「年間のほとんどの月で足りない」と回答されています。
「年金で足りない支出は、貯蓄から3万円ほど補填（ほてん）」「今は、病気で仕事はしていない」ため、年金で足りない支出については「貯蓄から3万円ほど」切り崩して補填（ほてん）せざるを得ないとのこと。
そのため日ごろから節約は欠かせず、「値引き商品を買いに行ったり、暖房や冷房をなるべく使わなかったり」してできる限り切り詰めているとあります。
「もっと貯蓄や資産運用をしておくべきだった」今の世の中「食料品やら何やら値上がりし続けているのに、年金額は変わらず、生活はギリギリ。もう少し何とかしてほしい」と、物価高への不満は大きい様子。
年金生活には「楽しい事などほとんどない」と語り、余裕のない暮らしが続いていることがうかがえます。
現役時代を振り返り、「もっと生活費に充てるための貯蓄や資産運用をして、蓄えを増やしておくべきでした」と後悔を明かされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)