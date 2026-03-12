「あの子も見てるよ」

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

好奇心で後部座席のお姉さんたちを見たら、気づかれてしまった。するとそのあと、思わぬコミュニケーションに発展。

静岡県在住の60代女性・Sさんの幼き日の記憶。

＜Sさんからのおたより＞

忘れもしない出来事がありました。

私が小学2年の時に、母方の祖母が亡くなりました。両親共々、関西にある母の実家に帰省し葬儀も終え、静岡県内に戻るため大阪行きの特急に乗車していた時のことです。

好奇心で後ろを見ると...

対面式の4人がけシートに座っていたのですが、いかんせん退屈してしまい、好奇心で後ろの席を見ると、4人のお姉さんたちが漫画雑誌を読んでいました。

一人のお姉さんが、

「あの子も見てるよ」

と気が付いたのです。

私は照れが先に来てしまい、後は席に座っていたのですが、お姉さんたちは降りる駅の手前で、漫画雑誌を「あげるから読んでね」と渡してくれたのです！

それに気が付いた母が、お姉さんたちにお礼にと菓子折りを渡していました。

お姉さんたちは、駅に降りると私に手を振ってくれました。いまも元気でいるだろうか...とよく思い出しています。



