クリストフ・ルメール騎手が手がけるファッションブランド「CL by C.ルメール」は3月9日、京都市の直営店「CL Fashion & Café」でブランド創設4周年を記念したレセプションパーティーを開催した。会場には競馬界の関係者を中心に約80人が来場した。

「CL by C.ルメール」は、ルメール騎手が2022年に立ち上げたブランド。競馬の世界からインスピレーションを得たデザインと日本製にこだわったものづくりを特徴とし、競馬ファンが日常の中で競馬への情熱を表現できるブランドを目指している。

レセプションには武豊騎手、川田将雅騎手、戸崎圭太騎手ら現役騎手をはじめ、福永祐一調教師、藤岡佑介調教師など競馬界の関係者が出席。さらに競馬ファンとして知られるタレントのDAIGO氏や、ベルギー出身で横浜F・マリノス所属のサッカー選手ジョルディ・クルークス氏ら多彩なゲストも来場し、会場を盛り上げた。

また、ベアトリス・ル・フラペール駐日フランス大使は公務のため出席できなかったものの、ブランド創設4周年を祝うメッセージを寄せた。メッセージでは、フランスと日本が共有する競馬文化や馬への敬意に触れ、両国を結ぶ象徴的な存在としてルメール騎手の活動を高く評価した。

会場となった「CL Fashion & Café 京都店」は2025年11月にオープンしたブランド初の直営店。ブティックに加え、ルメール騎手のトロフィー展示や名馬をモチーフにしたスイーツを楽しめるカフェを併設した、競馬文化をテーマにしたコンセプトストアとなっている。

歓迎のスピーチでルメール騎手は「日本では競馬がとても人気があり、その情熱はまるで輝く炎のようだと感じています。しかし現在、さまざまな理由でその炎が弱くなっているのも事実です。だからこそ、競馬に関わる私たち一人ひとりが、その火を絶やさないよう守り続けていかなければならないと思っています」と語った。

そのうえで「ブリーダー、馬主、調教師、厩舎スタッフ、そして騎手など、競馬に関わるすべての人が力を合わせ、このスポーツを未来へつないでいくことが大切です。そして、このブランドとCL Fashion & Caféが、そうした競馬の魅力や情熱を伝える場所の一つになればと願っています」とブランドに込めた思いを述べた。

イベントでは来場した騎手らによる記念撮影や交流も行われ、競馬界のコミュニティに支えられて成長してきたブランドの歩みを祝う場となった。スポーツ、文化、ファッションを結びつける取り組みとして、「CL by C.ルメール」の今後の展開にも注目が集まる。