JRAは、マイケル・ディー騎手に対し、3月14日から4月12日までの期間で短期騎手免許を交付することを発表した。

ディー騎手は1996年4月13日、ニュージーランド生まれ。身長173センチ、体重54キロ。2012年にニュージーランドで見習騎手免許を取得し、2015年にはオーストラリアで見習騎手免許を取得。2016年にオーストラリア騎手免許を取得し、同国を拠点に活躍している。

2年連続で来日

近年のオーストラリアVIC地区での成績は、2023／24年シーズンが402戦52勝でリーディング3位、2024／25年シーズンは237戦32勝で10位、2025／26年シーズンは3月11日時点で243戦17勝を挙げ、13位となっている。

主なG1勝利は、2024年のオールエイジドステークス（オーストラリア）、2025年のブルーダイヤモンドステークス（オーストラリア）、ニュージーランドダービー（ニュージーランド）、2026年のシステマステークス（ニュージーランド）など。

JRAでの短期免許は2025年4月26日から6月25日までの期間に続くもので、これまでのJRA通算成績は130戦5勝（重賞0勝）。

身元引受調教師は嘉藤貴行調教師（美浦）、契約馬主は原禮子レーシング株式会社となっている。