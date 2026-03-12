3月11日、船橋競馬場で行われた交流G2・ダイオライト記念（ダ2400m）は、兵庫の7歳馬オディロンが波乱を演出した。3連覇のかかったセラフィックコールをゴール寸前で差し切る大金星。名手・吉村智洋騎手が見事勝利へ導いた。

ダイオライト記念、勝利ジョッキーコメント

1着 オディロン

吉村智洋騎手

「素直に嬉しいですね。（オディロンに）精一杯頑張ってくれて、ありがとうと感謝を伝えたいですね。（レースプランは）特にいつもノープランなので、出たとこ勝負という感じですね。最高の中身でしたね。いい展開になったなと思いました。先に有力馬が動いていったので、いい眺めになったんですけど、4角ぐらいではこれ差し切るなっていう手応えで結構来ていたので、きっちり差し切ってくれました。なかなかダートグレードは勝てるもんじゃないですし、勝とうと思って狙っても勝てるものでもないので、とりあえず、もう1つ上目指して頑張っていければいいんじゃないかなと思います。（G2ですからもう一つ上というと…）そこはもう皆さんで考えてもらって。兵庫の最強馬としてここに戦いに来たので、しっかり結果が出たことによって、兵庫の馬も強いんだぞというところをしっかり見せられたんじゃないかなと思います。昨日ぐらいからちょっと寒いですし、今日も寒い中、ファンの方々にご来場いただいて、熱い声援ありがとうございます。これからも頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします」

レース結果、詳細は下記のとおり。

3月11日、船橋競馬場で行われた11R・ダイオライト記念（Jpn2・4歳上・ダ2400m）は、吉村智洋騎乗の7番人気、オディロン（牡7・兵庫・森澤友貴）が勝利した。1/2馬身差の2着に3番人気のセラフィックコール（牡6・川崎・内田勝義）、3着に2番人気のカズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）が入った。勝ちタイムは2:37.2（良）。

1番人気で戸崎圭太騎乗、ナルカミ（牡4・美浦・田中博康）は、5着敗退。

吉村智洋騎乗の7番人気、兵庫から来た7歳馬のオディロンが大金星を飾った。3コーナー付近ではナルカミが一時先頭を伺うも、3連覇がかかったセラフィックコールが並ぶように進出。直線の入口で競り落として押し切るかと思われた。しかし、その後方から虎視眈々と兵庫の刺客オディロンが猛追。ゴール寸前で大歓声に押されるように、まさかまさかの差し切りを決めた。

オディロン 26戦9勝

（牡7・兵庫・森澤友貴）

父：キタサンブラック

母：パラフレーズ

母父：Pivotal

馬主：橋元勇氣

生産者：笠松牧場

【全着順】

1着 オディロン 吉村智洋

2着 セラフィックコール 吉原寛人

3着 カズタンジャー 川田将雅

4着 ナイトオブファイア 石川倭

5着 ナルカミ 戸崎圭太

6着 デルマソトガケ 横山和生

7着 マキシマムパワー 町田直希

8着 グロリアムンディ 御神本訓史

9着 サクラトップキッド 高橋悠里

10着 ケンシレインボー 山中悠希

11着 グランデマーレ 木間塚龍馬

12着 ジャスパーロブスト 丸山元気