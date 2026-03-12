◆バスケットボールＢ１リーグ第２５節 ＳＲ渋谷９０―８４レバンガ北海道（１１日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道が同地区のＳＲ渋谷に８４―９０で敗れ、Ｂリーグ創設後初の３０勝と勝率５割以上確定を逃した。

平日ながら６０８９人の観客が詰めかけたホーム会場の北海きたえーるは、ため息につつまれた。土壇場にＳＧ富永啓生（２５）、ＰＦケビン・ジョーンズ（３６）の３点シュート（Ｐ）が立て続けにリングにはじかれると、試合終了を告げるブザーが鳴り響いた。

バイウィーク（試合のない期間）明け、初のホーム戦。同地区上位陣が勝利を収める中、下位チームから手痛い一敗を喫し、トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「セカンドチャンスポイントで２０点やられてしまったのは敗戦の大きな理由。選手たちにはいつも言っているけど、チームメート１人抜けたからといってそれを言い訳にしてはいけない」と振り返った。

前節の横浜ＢＣ戦で主将のジョーンズが復帰し、２連勝。シーズン序盤の勢いを取り戻したかに見えたが、またもやアクシデントに見舞われた。今季全試合出場のＣ／ＰＦジョン・ハーラー（２６）が第１クオーター（Ｑ）残り４８秒で相手選手と激しく接触。のど付近を負傷し、退場を余儀なくされた。

試合前までに１試合平均１０・４得点、８・４リバウンドを記録していたビッグマンを欠き、第４Ｑはこの試合最も少ない１７得点。フィールドゴール成功率３０％と精細を欠いて持ち味の終盤の攻撃力が鳴りを潜め、指揮官は「ハーラー選手を３分の出場で失ってしまったのは運が悪かった。映像を確認したら明らかに（ＳＲ渋谷の）ウェルシュ選手のオフェンスファウル。ハーラー選手はノーチャージゾーンから出てまっすぐ立っていたところに肘を当てられた。コールがなかったことは運がなかった。けがは明日（１２日）にならないと詳細がわからない」とチームリバウンド王の退場を悔やんだ。

次節は、敵地で三遠と対戦する。初のＣＳ進出に向けて負けられない戦いが続くが、富永は「ここから１試合１試合が大事。先のことを見ずに目の前の試合に集中したい」と力を込めた。