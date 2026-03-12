俳優やモデルとして活躍する嵐翔真のイメチェン姿にフォロワーが仰天した。

１２日までにインスタグラムで「情報解禁 ドラマ『カラちゃんとシトーさんと』マッキー役を演じさせて頂きました！」と２８日から配信のＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏドラマに出演したことを報告し、丸刈り姿をアップ。

同ドラマはＳｎｏｗ Ｍａｎ・岩本照とＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの松田元太がダブル主演を務める。嵐は「この作品はヒーリングドラマで、サウナ、ご飯の良さが沢山伝わる作品になってます。他にも見どころがいっぱいあり沢山の方に楽しんで頂けると思います！」とつづり、「自分が演じさせて頂いたマッキーは木工作家でカラトリーなどを作っています」と説明。「派手な見た目の一方穏やかで優しくて人懐っこいキャラクターになっています！皆に愛されるキャラだと思います！そんなマッキーがどのように作中に関わって行くのか楽しんで頂けたら嬉しいです 僕自身自分の全てを出し切れた作品になっていると思います！」と自信を見せた。

長髪をバッサリ切った決意の姿にフォロワーは「大変身しすぎてびっくり」「今までずっと長髪だったら新鮮です！！」「長髪からのギャップすごすぎます」「綺麗な青で長髪とはまたイメージがガラッと違って最高に似合ってます」「すごいイメチェン」と沸いていた。

身長１９０センチの嵐は昨年７月のテレビ東京系「ありえへん∞世界 昭和の常識は令和の非常識！？２時間ＳＰ」で「おじいちゃんは相撲で横綱をやってて」と祖父が第５７代横綱・三重ノ海さんであることを明かし、ＭＣの村上信五らを驚かせた。