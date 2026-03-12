18歳の女子ゴルファーがスポンサー契約！「この度…」とコメント！

プレミアグループ株式会社は2026年2月25日にプロゴルファーの吉粼マーナと新たにスポンサー契約を締結したと発表しました。

吉粼プロが契約締結、菅楓華プロらも契約更新

吉粼プロは沖縄カトリック高出身の18歳。2025年の「日本ジュニア」（女子15～17歳の部）優勝し、昨年末のJLPGAプロテストを一発合格。今年、地元・沖縄で行われる開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」（3月5～8日）でプロデビューを飾る注目のルーキーです。

あわせて、清水大成プロ、菅楓華プロ、與語優奈プロ、吉澤柚月プロ、青木香奈子プロ、福田萌維プロの6名も契約を更新。各選手が「カープレミア」など同社ブランドのロゴ入りキャップやウェアで、国内外ツアーに出場する予定です。

今回の契約について吉粼プロは下記のようにコメントしています。

「この度、プレミアグループ様とスポンサー契約を結ばせていただき、大変光栄に思います。常に前向きに挑戦を続けるプレミアグループ様のパッションは、私が目指す選手像そのものです。ルーキーイヤーはレギュラーツアー初優勝、シード権獲得を目標に、一戦一戦全力で戦いながら、将来は世界で勝てる選手へと成長していきたいです。ゴルフを通して少しでも多くの方に勇気や希望を届けられるよう、感謝と笑顔を忘れず挑戦し続けます」

