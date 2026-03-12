金爆・樽美酒研二、“素顔”にユニフォーム姿でWBC観戦「ホークスの！しかもマッキーのユニ!!」「いい男」「匂わせイケメン」
ゴールデンボンバーの樽美酒研二（45）が10日、自身のインスタグラムを更新。素顔にサングラス、ユニフォーム姿でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦した写真を公開した。
【写真】「匂わせイケメン」“素顔”にサングラス姿での観戦ショットを披露した樽美酒研二
樽美酒は「行ってきました」のコメントとともに、ホークス・牧原大成選手の“ホークスユニ”でスタンドで応援する正面からの姿と、後ろ姿の写真をアップ。
またその前には、「今日は天気悪いから元気が出ない。笑」「でも夜になったら元気が出る予定♪（若干匂わせ）」と投稿し、自ら観戦を“匂わせ”ていた。
この投稿にファンからは「そゆことやったんや そら元気出るわ〜」「ホークスの！しかもマッキーのユニ!!で侍JAPAN参戦してくれてる」「匂わせイケメン研二さん 楽しめて良かった良かった〜」「いい男」「ビシッとホークスユニフォームで参戦 最高です」「前から見ても後ろから見ても男前で素敵です 写真載せてくださってありがとうございます」「めっっっっっちゃ羨ましい」などのコメントが寄せられている。
