金爆・樽美酒研二、“素顔”にユニフォーム姿でWBC観戦「ホークスの！しかもマッキーのユニ!!」「いい男」「匂わせイケメン」

金爆・樽美酒研二、“素顔”にユニフォーム姿でWBC観戦「ホークスの！しかもマッキーのユニ!!」「いい男」「匂わせイケメン」