伝統舞踊の詩舞に取り組む日田高1年の安部朋佳さん（15）＝大分県日田市天瀬町＝が、県高校吟詠剣詩舞発表新人大会「詩舞の部」で最優秀賞に輝き、8月に秋田県で行われる全国大会に県代表として出場する。大会に向け、稽古に励む安部さんは「自分が満足できるように仕上げ、何らかの賞を取りたい」と意気込む。

詩舞は、漢詩などを詠じる吟詠に合わせ、扇を持って体全体を使って舞う芸道。小学2年の頃、友だちが習い始めた教室を見学し「格好良い」と魅了され、その日から稽古に加わった。「吟詠詩舞道玉翠流翠滉会大分支部」（日田市）に所属し、支部長の三戸翠天（すいてん）さんに師事している。

普段は週1回、市内の公民館に集まって支部メンバーらと群舞の稽古などに取り組み、細かな所作を身に付ける。「今どきのダンスのように激しい踊りではないけど、重みがある。扇一つで何でも表現し、凛（りん）としている」と魅力を語る。

幼い頃から見守り続ける三戸さんは、安部さんについて、体が上下にぶれず、腰を据えて水平に歩くことができる点を評価。「大人になるにつれて力みも消え、詩舞も落ち着いてきた」と目をかける。

昨年末に大分市であった県大会では、約2分半の演目「舟中子規を聞く」で最優秀賞を獲得した。8月1日に実施される全国大会で課される演目はぎりぎりまで分からないといい、県大会「吟詠の部」で最優秀賞の生徒と急ごしらえでチームを組み、ほぼぶっつけ本番で吟詠と詩舞を披露することになる。そのため大会直前は週1回の通常稽古とは別に、三戸さんの自宅にある稽古場に通って「個人特訓」にも取り組むという。

いずれは「名取」を目指すという安部さん。「準備期間は短いけど、濃い練習をしたい。自分だけでなく、見ている人も余裕を感じる詩舞を披露したい」と力を込めた。

（稲葉光昭）