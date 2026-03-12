2030年度までの脱炭素化に取り組む「先行地域」に2月、熊本県荒尾市が選定された。50年度までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする政府目標の実現に向け、環境省が交付金で再生可能エネルギー施設の整備などを支援する制度で、県内市町村では球磨村などに次ぎ3番目。荒尾競馬場跡地「あらお海陽スマートタウン」などを対象エリアに、地域産の再生可能エネルギー活用を拡大し、旧産炭地から新エネルギーのまちへの発展を官民連携で進める。

同省が自治体などの提案を審査し、22年度以降、全国で計102件を選定。荒尾市は地域新電力会社の有明エナジー、肥後銀行、市内で木質バイオマス発電を手がける有明グリーンエネルギーと共同で計画を提案していた。

対象エリアはスマートタウンのほか、遊園地のグリーンランドや商業施設のゆめタウンシティモールなど。有明エナジーが太陽光パネルを企業や公共施設の敷地に無償設置する代わりに、電力使用料金を受け取るPPA（電力購入契約）を進め、肥後銀行は二酸化炭素（CO2）排出量を算定するサービスを無償提供する。

再エネの地産地消を図るため、グリーンランドや市内の学校跡地に、約1600世帯の電力使用量に相当する計約2万4千キロワット時のバッテリーを設置。太陽光発電の余剰電力や、有明グリーン社のバイオ発電からの蓄電を予定する。

約35ヘクタールの広大なスマートタウンでは、タウン内の移動手段として電動キックボードなどの電動モビリティーを導入。費用には立地企業のまちづくりへの負担金を活用する。グリーンランドでは電力需要のピーク時に対応するバイオディーゼル発電機を導入するほか、花き類の農園に太陽光パネルを設置する計画だ。

全体の事業費見込みは48億5700万円で、3分の2に国の交付金が充てられる。浅田敏彦市長は「有利な補助金を活用できるので企業には太陽光発電や効率性の高い空調設備の導入などを働きかけ、地域を挙げてゼロカーボンの達成を進めていきたい」と話した。

（宮上良二）