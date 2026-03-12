長崎県の平田研知事は11日、就任後初めての県議会に臨み、所信表明で「人口減少が進んでも成り立つ地域経営に全力を尽くし、県を前に進める」と強調した。

「人口減少に左右されない持続的で強靱（きょうじん）な地域経済の基盤をつくる」とも述べ、中小・小規模事業者への生産性向上などに向けた支援を進めると説明した。

自主財源に乏しい県の財政事情を踏まえ「既存事業を徹底して見直し、効果の薄いものは廃止・縮小する」と言及。生み出した財源を子育てや教育などの施策に充てる考えも示した。九州新幹線西九州（長崎）ルートのフル規格整備の早期実現に向け「私が先頭に立つ」と述べた。

県議会3月定例会が11日開会し、88億3280万円を増額する2025年度一般会計補正予算案や総額7089億6323万円の26年度一般会計当初予算案など68議案を上程した。

当初予算案は2月に知事選があったため政策的経費を除いた「骨格予算」。物価高対策が中心の補正予算案は速やかに事業を進める観点から13日に採決する。

この日は新たな副議長に江真奈美県議＝長崎市区、当選4期＝を選出。特別委員会が提出した離島振興などを求める三つの意見書案を可決した。会期は30日までの20日間。一般質問は17、18日。

（一ノ宮史成）