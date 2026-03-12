東日本大震災から15年を迎えた11日、被災地の一つ、宮城県の被害や復興を伝える写真展が長崎市常盤町の長崎シビックホールで始まった。仙台市の会社員、奥村志都佳さん（56）＝長崎市出身＝が同市馬町の市民活動センター「ランタナ」と合同で企画した。津波で破壊された沿岸部や長期にわたる避難生活、復興に向かう街など、市民が撮影した約70点が並ぶ。奥村さんは「長崎の人々が被災地の歳月と自身の過ごした15年とを重ねて考えるきっかけにしてほしい」といい、17日まで会場で来場者と交流する。

地震発生時刻の午後2時46分、奥村さんは見学者と共に3分間、黙とうをささげた。「この日、この時間を迎えると、被災した瞬間や避難先でのことを思い出し、震えが来る」

奥村さんは20代で仙台市に移住。被災時は港のそばにある物流会社の事務所にいた。避難したビルの屋上から遠方に目をやると、津波ががれきと化した家屋を巻き込みながら川の上流へと逆流しており、ぼうぜんとなったという。「何で、何でと何度も思った。被害が大きくなっていくのを黙って見ておくことしかできなかった」

屋上で一夜を明かして自宅に戻ると、足の踏み場がないほど物が散乱していた。ガスや電気のない生活を続けた。

しばらくは震災について振り返る気力はなかったが、2017年に古里・長崎における戦時下の生活や原爆について考えるワークショップを始めたことをきっかけに、毎年3月に帰郷して自身の被災体験を周囲に語るようになった。「増える死者、原発事故による放射能汚染…。日常が奪われた恐怖は『8・9』と重なった。長崎の人たちだからこそ、感じ取れる視点がある」

そうした思いを15日午後1時半から会場で開かれるトークイベントで紹介するつもりだ。

◇

写真展は22日までで入場無料。開場時間は午前10時〜午後4時（入館は同3時半まで）となっている。仙台市の市民団体「3・11オモイデアーカイブ」が集めた被災時の写真を紹介するパネルが並ぶ。15日のトークイベントには、元長崎大生で、2015年に東北の被災地に支援物資を届ける活動をした森恭佑さん（30）も登壇する。

（貞松保範）