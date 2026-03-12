東京電力福島第1原発事故から15年がたった。事故は今なお収束せず、被災地は復興の出口が見えない。節目に原発の功罪を改めて考えたい。

福島県の7市町村には立ち入りが原則できない帰還困難区域が残る。東日本大震災と原発事故による避難者は2月1日時点で約2万6千人を数え、福島県に住んでいた人が9割を占める。

福島第1原発の廃炉に向けた道は険しい。最も重要な溶融核燃料（デブリ）の回収が難航し、まだ試験採取の段階だ。東電は昨年、2030年代初頭を目指した本格的なデブリ取り出しが37年度以降になると発表した。

政府と東電は51年までに廃炉を終える目標を掲げる。達成は困難との見方が強い。

原発から拡散した放射性物質の除去作業で生じた除染土の処分も難題だ。

福島県内には東京ドーム11杯分に相当する約1400万立方メートルの除染土が中間貯蔵されている。45年3月までに県外で処分することが法律で決まったものの、当分は行き場がなく復興を妨げている。

政府は昨年から首相官邸や官庁の敷地で、放射線量が低く安全基準をクリアした除染土の再利用を始めた。それ以外には広がっていない。

共同通信が都道府県知事にアンケートをしたところ、再利用を容認した知事はゼロ、「どちらかといえば容認」は秋田県のみだった。再利用できずに残る土の最終処分は、受け入れの「意向」「検討」ともに皆無だった。

福島の復興を全国で後押ししたい。福島県外の自治体で除染土の再利用受け入れを検討できないだろうか。政府は国民の理解が進むように一層努めるべきだ。

福島の事故を受けて機運が高まった脱原発政策はしぼみつつある。電力需要の伸びを理由に、政府は原発の積極活用へ転換した。

東電は今年、事故後初めて原発を再稼働した。新潟県の柏崎刈羽原発6号機が今月18日に、営業運転へ復帰する見通しだ。

原発回帰が強まる一方で、信用を損なう不祥事やトラブルが後を絶たない。

中部電力は、静岡県の浜岡原発の耐震設計に絡むデータを不正操作した。再稼働に向けた原子力規制委員会の審査は白紙になった。

柏崎刈羽原発では、東電社員によるIDカードの不正利用やテロ対策設備の不備が発覚している。今年1月の再稼働後も、核分裂を抑える制御棒に関わる異常が発生した。

原発に対する国民の不安や不信は根強い。九州では4基が運転を続けている。安全対策に終わりはない。電力会社は慎重な運転を徹底しなければならない。

多くの人々から古里を奪った原発事故から、私たちはいくつもの教訓を得た。原発の安全性は確かか。国の政策に問題はないか。絶えず関心を持ち続けよう。