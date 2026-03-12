1次リーグで走攻守にわたって活躍した周東（ソフトバンク）は、米国でもフル回転を誓う。

東京ドームの4試合では自慢の快速を生かして計3盗塁。7日の韓国戦では九回に相手の大飛球を好捕し、「7番中堅」で初先発した10日のチェコ戦では八回に3ランを放つなど2安打した。14日（日本時間15日）に米マイアミで迎える準々決勝へ「（試合の）後からいくことが増えると思うけど、やれることを精いっぱいやりたい」と決戦の地に視線を向けた。

2月末の名古屋での強化試合で打撃練習中に森下（阪神）と牧（DeNA）からもらった助言が、好調につながっている。「結果を出したいからタイミングが少し速くなっていた。（2人に）『こんな感じがいいのでは』と言われて少し我慢する感じにしたら良くなった」。軸足で球を引きつけてから打つように修正し、感覚を取り戻した。

チェコ戦でのWBC1号を「初めてくらいの感覚だった」と興奮気味に話した一方で「チームが世界一になれば、自分の成績はあまり関係ない」と慢心はない。前回はメキシコとの準決勝での好走塁が話題を呼んだ。より幅広い役割が期待される今回も再び世界一に貢献する。（大橋昂平）