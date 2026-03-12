古巣相手に秋広が強烈な当たりを見せた。初回2死満塁、巨人先発ウイットリーの高め直球を逃さなかった。強振した打球は一直線で右翼テラス席へと飛び込むオープン戦トップタイの3号満塁弾。開幕1軍へアピールを続ける23歳にとって自信ありの一発となった。

「久しぶりにみずほペイペイドームに帰ってきて、早出練習から良い感覚を出すことができ、結果につながった」

本塁打は5日のヤクルト戦以来5試合ぶり。その間、チームは関西、山口・宇部へと遠征して4試合したが、秋広は通算10打数無安打だった。春季キャンプから早出練習や長時間のトレーニングを継続し、結果を残してきただけに「ホームと違う環境での取り組みについて考えていきたい」と反省も忘れなかった。

8日のオリックス戦後、小久保監督は「ボーダーラインの選手たちは全く決め手がないというのが現状」と若手のアピール不足を指摘した。開幕1軍を争う若手の多くがもがく中で、今春4本塁打となった秋広の存在感が際立つ。

二回には秋広と自主トレをともにした山川が、直球を右中間テラス席へ運ぶオープン戦1号3ランを放った。師弟によるアーチの競演もあり、チームは今春最多の15得点。小久保監督は「本拠地に帰ってきたら、よう打ちましたね」と笑みを浮かべた。 （鬼塚淳乃介）