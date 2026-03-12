全日本柔道連盟は11日、世界選手権（10月、バクー）の代表選考を兼ねた全日本選抜体重別選手権（4月4、5日・福岡国際センター）の組み合わせを発表した。2021年東京五輪女子78キロ超級金メダルの素根輝（パーク24）＝福岡県久留米市出身＝が7年ぶりにエントリーするなど、28年ロサンゼルス五輪にもつながる各階級の激しい闘いが繰り広げられる。

24年パリ五輪後に左膝を手術した素根は、復帰戦となった昨年11月の講道館杯で優勝。同年12月のグランドスラム（GS）東京大会は初戦で敗れたが、今月1日のGSタシケント大会で優勝し、世界選手権代表の有力候補となった。今大会は第2シード。昨年の世界選手権銀メダルの新井万央（日体大）が第1シードに入った。

パリ五輪金メダルの角田夏実が引退した女子48キロは、同選手権銅メダルの古賀若菜（JR東日本）＝福岡県久留米市出身＝が第1シードから4大会連続の同選手権出場を狙う。女子57キロは25年GS東京大会覇者の大森朱莉（JR東日本）＝福岡・敬愛高出身＝が初優勝を目指す。

男子はパリ五輪60キロ級銅メダルで世界選手権2連覇を狙う永山竜樹（パーク24）がエントリー。73キロ級は昨年の同選手権3位の石原樹（JESエレベーター）や、GS東京大会優勝の田中龍雅（筑波大）＝佐賀市出身＝らが競う。

世界選手権代表に内定している9人はエントリーしていない。今大会はアジア大会（9〜10月・名古屋）代表の選考も兼ねており、若手の台頭にも注目だ。