ÅÔÌ±¥Õ¥¡´´»öÄ¹¡¦ÈøÅç¹ÉÊ¿»á¤¬ÎýÇÏ¶èÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬¤«¤±¤¿à¸ÀÍÕá
¡¡£´·î£±£²ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþ¡¦ÎýÇÏ¶èÄ¹Áª¡Ê£µÆü¹ð¼¨¡Ë¤ËÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤Ç´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÈøÅç¹ÉÊ¿ÅÔµÄ¡Ê£³£·¡Ë¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££±£²Æü¤Ë²ñ¸«¤·¤ÆÀµ¼°É½ÌÀ¤¹¤ë¡£ÈøÅç»á¤Ï¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤ÎÈë½ñ¤È¤·¤ÆÀ¯³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿à¾®ÃÓ¥Á¥ë¥É¥ì¥óá¡£¾®ÃÓ»á¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÈøÅç»á¤Î¶èÄ¹Áª½ÐÇÏ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£±·î²¼½Ü¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬£Ø¤Ë¶èÄ¹Áª¤ÇÈøÅç»á¤Î¿äÁ¦ÆâÄê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÍ¦¤ßÂ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÌ¾Á°¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¸½¿¦¤ÎÁ°Àîà¢ÃË¶èÄ¹¡Ê£¸£°¡Ë¤«¤é»ö¼Â¾å¤Î¸å·Ñ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÈøÅç»á¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸½¿¦¤ÎÁ°Àî¶èÄ¹¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï£´Ç¯Á°¤Î¶èÄ¹ÁªÄ¾¸å¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡Ø£´Ç¯¸å¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤ªÀ¼¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÊ¡¹¤È¥¬¥Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÔÌ±¥Õ¥¡¤Î´´»öÄ¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤òÊü¤ê½Ð¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÅÔµÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¶èÄ¹Áª¤ÏÂç»ö¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬·èÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬£±·î¤Î»°Ï¢µÙ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈøÅç»á¤ÏÌó£±£·Ç¯¤Û¤ÉÎýÇÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÅç¶è¤ÈÎýÇÏ¶è¤Î°ìÉô¤òÁªµó¶è¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»öÌ³½ê¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢£²£¶ºÐ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎýÇÏ¶èµÄ¤È¤Ê¤ê¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¾®ÃÓ»á¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÅìµþÅÔÏ¢¤ÈÂÐÎ©¤·¤¿¾®ÃÓ»á¤ò»Ù¤¨¤ëà£·¿Í¤Î»øá¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¾®ÃÓ»á¤«¤é¤Ï¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¶èÌ±¼çÆ³¤ÎÁªµó¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¯ÅÞ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤ÆÁªµó¤ËÆÍÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¯ÅÞÁªµó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶èÌ±¼çÆ³¤ÎÁªµó¤Ç¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢ÀµÆ»¡¢²¦Æ»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÈøÅç»á¤ÏÅÔÌ±¥Õ¥¡¤òÎ¥ÅÞ¤·¤ÆÌµ½êÂ°¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÅÞ¤Ë¿äÁ¦¤ä»Ù±ç¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢À¯ÅÞ¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤À¤Ã¤³¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶èÌ±¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦¤Ù¤·¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¶èµÄ¡¢ÅÔµÄ¤È¤·¤ÆÎýÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤Î±ä¿¡¢¤È¤·¤Þ¤¨¤óÊÄ±à¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ïÂÎÀ©àÎýÇÏ¥â¥Ç¥ëá¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡Ö´Ö¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡Á°Àî¶èÀ¯¤Î¡Ö·Ñ¾µ¤ÈÈ¯Å¸¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÎýÇÏ¶è¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¡£Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÎýÇÏ¶è¤ÏÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¥¢¥Ë¥á¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¶¯¤¤¡£¡Ö»ä¤Ï¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¡²è¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÎýÇÏ¶è¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÎýÇÏ¤ÎÇÏ¤ÏËâË¡¤ÎàËâá¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ÊÎýËâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ë¡£¶èÌò½ê¤ÎÃæ¤ËÇ¦¼Ô¤ÎÈëÌ©ÁÈ¿¥¤ÎËÜÉô¤¬¤¢¤ëÀßÄê¤À¤È¤«ÎýÇÏ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¼Ô¤òÉ½¾´¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡£ÎýÇÏ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¥·¥Æ¥£¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡ÊÌ¡²è¡Ë¤ÏÎýÇÏ¤Î»ñ¸»¤À¤«¤é³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡£ËÅç¶è¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÎýÇÏ°¦¤Ï¿¼¤¤¡£¡Ö¶èÌ±¤¬´õË¾¤ò»ý¤Æ¤ë¶èÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ÃÏ¸µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ëÎýÇÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÍýÁÛÁü¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎýÇÏ¶èÄ¹Áª¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËµÈÅÄ·ò°ì»á¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬Ìµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê³«É¼¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È£±¤«·î¤À¡£