¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡ÛÎÓ²¼»íÈþ¤¬¤Ï¤Ê¤ïÄ¹ÃË¡¦È¹¸µµ±¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö»ä¤Ïà¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¤ÎÌ¼á¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÁ°¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÎÓ²¼»íÈþ¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÅÅ·âÆþÃÄ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¤Ê¤ï¤ÎÄ¹ÃË¡¦È¹¸µµ±¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¿´¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤Ï£±£°Æü¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¶¯¹ë¹»¤Ç½ÀÆ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿È¹¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£»íÈþ¤â¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¤³¤ÈÎÓ²¼À¶»Ö»á¤Î»°½÷¤È¤·¤ÆÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Î½ÀÆ»¤Ï½éÃÊ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÆ±¤¸½ÀÆ»½Ð¿È¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò»Ö¤¹Êý¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿Æ¤ÎÊý¤¬ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ïà¤³¤Î¿Í¤ÎÂ©»Òá¡¢à¤³¤Î¿Í¤Î»Ò¶¡á¤È¤¤¤¦¸«¤é¤ìÊý¤òÀäÂÐ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤¹¤´¤¯ÂÎ³Ê¤âÂç¤¤¤¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¤Êý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»íÈþ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£¸·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯ÅÙ¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡££²£±Ç¯¤Ë¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ëµ±¤¡¢£²£´Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É°ÜÀÒ¸å¤âÃÄÂÎºÇ¹âÊö¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤òÂ×´§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷»Ò¥Þ¥Ã¥È³¦¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤á¤Æ¸ø¼°Àï¤ËÎ×¤ó¤À»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ç¼«Ê¬¤¬Á´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éà»ä¤¬á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢à¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¤ÎÌ¼¤¬á¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½ÀÆ»³¦¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤â¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÆ²¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»íÈþ¤Ï¡Ö½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥ì¥¹ÁÈ¤ÇÆ»Ãå¤òÃå¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢½ÀÆ»ÃÌµÁ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£Á´Á³¡Ê¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¡ËÆ»¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¸õÊä£²¿Í¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£