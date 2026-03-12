◆春季教育リーグ ロッテ２―８巨人（１１日・ロッテ浦和）

巨人の増田陸内野手（２５）が１１日、４打数４安打５打点の活躍を見せ、１軍昇格へ猛アピールした。

春季教育リーグ・ロッテ戦（ロッテ浦和）に「３番・二塁」で先発出場。初回１死三塁の第１打席で右前に先制適時打を放つと、バットが打ち出の小づちと化した。第２打席で右中間二塁打、第３打席で中堅に二塁打を放つと、第４打席は再び右前へ。４打席連続の適時打と大暴れだ。「やってきたことが全部出せたし、間違っていなかった。いい一日になった」と納得の表情を見せた。

自身がこだわりを持つ打点には、犠牲心が大切だと語る。「長打というよりも、その場面で監督、コーチがしてほしいことを理解して遂行する」と、この日も欲を捨て、中堅から右方向へと快音を響かせた。教育リーグでは、本職ではない二塁で４戦連続の出場。「ポジションにこだわりはないし、どこでも守れるように練習している」と、貪欲に出場機会をうかがう。

昨季はキャリアハイの８７試合に出場したが、キャンプは２軍スタート。「現状を受け止めて、ここからはい上がっていく。『負けたくない』という気持ちは常に持っている」。背番号６１が逆襲へ闘志を燃やす。（加藤 翔平）