Ｊ２ジュビロ磐田は１１日、次節（１４日）のホーム・Ｊ２札幌戦に向けて、静岡・磐田市内で公開練習。１９０センチの長身ＦＷマテウスペイショット（３０）が、勝利への意欲を見せた。

この日の紅白戦では中央からのスルーパスに鋭く反応。ゴール前で長い足を思い切り伸ばし、相手ＧＫより一瞬早く触って流し込んだ。まだリーグ戦では無得点ながら、８日に行われたＪ２藤枝との強化試合で１ゴール。「試合勘は鈍っていない。体も動いている」と自信をのぞかせた。

チームは現在２勝３敗。いずれもＰＫ戦での白星で、開幕５試合で「勝ち点３」がない。厳しい状況だが「サッカーには、いいときも悪いときもある。それはどんなチームにもある。結果が出るように練習するだけ」と冷静に話した。

札幌も現在１勝４敗と不調。前節（７日）はＪ３松本に０―３で敗れている。「お互いに結果が出ず難しい状況だけど、自分たちのするべきことにフォーカスしたい」と背番号１１。昨季３３試合に出場して１０ゴールを挙げたチームの得点王は、「チームにとってターニングポイントになる試合になると思う。勝てれば勢いに乗れる気がする。勝ち切りたい」と必勝を誓った。