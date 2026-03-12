◆ＷＢＣ １次ラウンドＡ組 キューバ―カナダ（１１日・プエルトリコ、サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）

２勝１敗同士のキューバとカナダが準々決勝進出をかけて激突。カナダが３回にケイシー（マーリンズ）の右犠飛、５回にはトロ（ロイヤルズ）のソロ本塁打で先行。キューバも５回裏、けん制悪送球と内野ゴロで１点を返した。

キューバの先発は昨年パ・リーグＭＶＰの左腕モイネロ（ソフトバンク）。現地６日のパナマ戦で３回２／３を無失点に抑え、中４日で登板した。１回１死二、三塁のピンチこそ武器のカーブでしのいだが、３回に連続安打と捕逸で招いたピンチで犠飛を許し初失点。４回２アウトをとったところで投球数６３球に達し交代。４三振を奪ったものの４安打３四球とピッチクロック違反などもあってコントロールに苦しんだ。２番手は元中日のＹ・ロドリゲスが登板した。

Ａ組は３勝１敗で終えているプエルトリコの準々決勝進出が決まっている。だが、順位は決まっておらず、この日の試合でカナダが勝てばカナダ１位、プエルトリコ２位。キューバが勝てば１位プエルトリコ、２位キューバとなる。