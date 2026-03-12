衆議院で定数の3分の2を超える316議席を誇る自民党だが、参議院は連立を組む日本維新の会と合わせても過半数に満たない。その参院で自民党議員を牛耳る、石井準一参院幹事長（68）が存在感を高めている。

「先月18日の参院における首班指名選挙。高市早苗首相は1回目の投票で過半数の124票に1票足りませんでした。あの時、石井氏はそうなることを黙認し、あえて多数派工作に動かなかったといわれています」

高市首相は参院での法案や予算成立に野党の協力が欠かせず、その議事運営や党内ににらみを利かす石井氏の存在は大きい。

「1回目投票で白票が1票ありました。投じたのは無所属の尾辻朋実氏。父の尾辻秀久氏は参院議長を務めた元自民党議員で、現役時代は石井氏と同じ旧茂木派に所属していました」

石井氏は朋実氏とも親しい関係にあるそうで、

「尾辻氏に『高市早苗』と書かせることもできたはず。石井氏がそうしなかったのは、首相に“参院は俺の意向次第”と見せつけるためだったとみられています」

千葉県出身の石井氏は“政界の暴れん坊”と呼ばれたハマコーこと、浜田幸一衆院議員の元秘書。千葉県議を経て、2007年に参院議員に初当選したたたき上げだ。“参院のドン”として君臨した青木幹雄元官房長官や、吉田博美元参院幹事長がいた参院平成研で頭角を現し、昨秋に参院幹事長に就任した。

自民党関係者が指摘する。

「ハマコーの長男である浜田靖一元防衛相とは“兄弟”と認め合う間柄。与野党を問わず人脈が豊富で、政権運営に頭を悩ます高市首相も頼らざるを得ない」

グループの立ち上げを画策

3月末までの新年度予算成立を目指す高市首相にとって、参院での審議遅滞は死活問題だ。その行く末を左右する石井氏は、師匠（ハマコー）譲りの“武闘派”の顔も持つ。

「2月17日の記者会見では、派閥裏金問題で離党した世耕弘成衆院議員の自民党復党について“あり得ない”と明言。党執行部を強くけん制しました」

背景には、石井氏が画策するグループの立ち上げが透けて見えるという。

「解散した参院平成研のメンバーが参加予定ですが、旧安倍派の参院議員でつくる清風会の会長だった世耕氏が復党すれば、思い描く参院の“石井1強”体制が揺らぎかねませんからね」

そんな石井氏を苦々しく眺めるのが、同じ派閥ながら参院側と事あるごとに対立してきた、旧茂木派を率いた茂木敏充外相だ。両者の対立は根深く、石井氏らは昨年10月の党総裁選で、茂木氏ではなく小林鷹之政調会長を支援したほどだ。

「11人の新人が加わった麻生派をはじめ、旧派閥や各グループは取り込みが順調ですが、旧茂木派は加入者が伸び悩んでいる。茂木さんがいまだ諦めていない首相の座に就くには、石井氏との関係改善が不可欠です」

春を迎えて雪解けするか。

