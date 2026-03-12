・「菜の花、好き？」の結果は…

・1位 … 好き 34%

・2位 まあまあ好き 32%

・3位 あまり好きではない 20%

・4位 苦手 12%



※小数点以下四捨五入



25,088票

今日の質問は「菜の花、好き？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「菜の花、好き？」