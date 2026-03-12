「菜の花、好き？」＜回答数25,088票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第466回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「菜の花、好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「菜の花、好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
作り置きできる！菜の花のからし和え by つくおき nozomiさん
【材料】（保存容器 1個分）
菜の花 1束
塩 適量
<調味料>
しょうゆ 小さじ 1
白だし 小さじ 1
からし(チューブ) 2cm
【作り方】
1、菜の花は根元を薄く切り落とし、葉と茎に分ける。
2、鍋に水と塩を入れて沸かす。茎を入れて30秒ほどゆで、続いて葉も入れて30秒ほどゆでたら、冷水にとる。
3、ざるにあげ、手でしぼって水気を切り、食べやすい長さに切り、もう一度手でしぼって水気を切る。
4、ボウルで＜調味料＞を混ぜ合わせ、菜の花を入れて和える。
【このレシピのポイント・コツ】
ゆでたら、二回手でしぼってしっかりと水気を切ります。
(E・レシピ編集部)
