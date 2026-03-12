ニューヨーク・タイムズは11日、イランで175人の少女らが死亡したとされる小学校への攻撃について、アメリカ軍が誤って攻撃したとする暫定の調査結果をまとめたと報じました。

アメリカ軍の過失で多数の児童が殺害されたということになれば、世論は軍事作戦に反対へと大きく傾く可能性があります。

ニューヨーク・タイムズは11日、当局者らの話として、アメリカ軍が古いデータに基づき攻撃目標を設定し、誤って小学校を攻撃したとする暫定の調査結果を報じました。当時、隣接するイランの基地への攻撃が行われていて、小学校はかつて、その基地の一部だったということです。

ニューヨーク・タイムズは「ここ数十年で最もひどい軍事的な過ちの一つだ」と指摘しています。

これまで「イランの仕業だ」などと主張していたトランプ大統領は11日、記事について問われ「知らない」と述べるにとどまりました。

こうした中、11日、G7＝主要7か国の首脳はオンライン会議を開き、中東情勢や備蓄石油の協調放出などについて協議しました。この中で高市首相は、ホルムズ海峡付近で船舶が攻撃を受けたことを「深刻に懸念」すると表明しました。

また、会議後、フランスのマクロン大統領はイランへの攻撃をめぐり、「最終的な目標を明確にするのはトランプ大統領の責任だ」とくぎを刺しました。