りくりゅうペア、『徹子の部屋』ゴールデン特番に緊急出演！金メダルの演技を2人が解説

3月20日（金）、『徹子の部屋』特別編がゴールデンタイムに放送。

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで、フィギュアスケート・ペア日本勢史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が出演する。

ショートプログラム（SP）5位から、フリースケーティング（FS）での世界歴代最高得点の演技でオリンピック史上最大といわれる「大逆転V」を果たし、日本中に歓喜の渦を巻き起こした「りくりゅうペア」。

『徹子の部屋』への出演は、2022年に登場して以来、約4年ぶりとなる。

かねてから2人を応援してきた「りくりゅうファン」の黒柳徹子は、フィギュア界の歴史を変えたミラノ・コルティナ冬季オリンピックでの演技にも大いに感動。

今回は2人の凱旋に大喜びで、その功績をたたえながらオリンピックの舞台裏やペアの絆、意外な素顔に迫る。

2人からいったいどんな秘話が飛び出すのか？ 今だから明かせる、「金メダルの秘密」とは？

さらに、日本中を感動させたショートプログラム（SP）からフリースケーティング（FS）まで、2人が演技を見ながら解説。

多数の関係者の証言、秘蔵映像にも注目だ。